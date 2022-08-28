في الصورة امانويل ماكرون

زيارة مرتقبة لماكرون إلى المغرب شهر أكتوبر المقبل

2022-08-28 / 16:13
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هبة بريس - الرباط

مباشرة بعد عودته من الجزائر، أعلن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، عن زيارة مرتقبة الى المغرب.

وفي حديث له مع عدد من أبناء الجالية المغربية المقيمة بفرنسا على هامش حضوره لمهرجان “Touquet Music Beach Festival” بمنطقة pas de calais، كشف ماكرون أنه سيزور المغرب شهر أكتوبر المقبل.

وتأتي هذه الزيارة المرتقبة تزامنا وحالة البرود والتوتر التي تشهدها العلاقات بين المغرب وفرنسا خلال الآونة الأخيرة.

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‫5 تعليقات

  1. لا نريد حضور هذا البليد الى بلادنا ولا نريد ان يدنس ارضنا برجليه النجسة.

  2. لماذا سيزورنا ؟
    ربما ليخبرنا بما دار بينه وبين ” تبون ” من أحاديث و “ذكريات ” و ” مصافحات ” و ” الأخد بالأحضان ” ، فقد رأينا كل ذلك .
    أما أن يكون ” حكام الجزائر ” قد تطرقوا معه لأزمتهم مع المغرب و ربما ظهر له أن الوضع قابل ” للترميم ” .
    فهنا نقول لماكرون ، وهو يعلم هذا حيدا ، أن هؤلاء لا عهد لهم .
    قد يهادنون لفترة و لكن ” العداء ” للمغرب هو عقيدتم حتى لا أقول -دينهم -.
    أن فرنسا أعلم بما فعلته ، و معها اسبانيا ، بالمغرب أثناء الفترة الإستعمارية ، و كيف اقتطعت مناطق شاسعة من بلد المغرب ليبقى تحت يسطرتها تحت اسم بلد جديد لم يكن سوى اسم مدينة .بعدما أرغمها المغاربة غلى توقيع وثيقة الاستقلال.
    كانت تعتقد أنها لن تغادر أبدا تلك المناطق التي ألحقتها باسم تلك المدينة الصغرة . La deuxième France comme les coloniaux l’appelaient.
    و بعد أن تعبت منهم أعطتهم استقلالا و أراضي غيرهم ليعيتوا فيها فسادا.
    هذا ما يجب مناقشته معه . ليكشف الحقائق أو ليبق في باريس.

  3. حان الاوان لفرنسا بان تكشف عن وجهها الحقيقي والتابث تجاه وحدتنا الترابية فالمغرب اليوم لم يعد في حاجة إلى الدول المعادية لقضيتنا الوطنية الثابتة والمساس بوحدتنا الترابية في صحراىنا المغربية انها خط احمر

  4. ماكرون غير مرحب به في المغرب،فرنساتعيش على نهب خيرات البلدان الإفريقية وسرقة قوت شعوبها ،وخيرا فعلت دولة مالي حين طردت فرنسا من أراضيها ..أما بالنسبة للمغرب ،فأعتقد أن ماكرون قادم من أجل إعطاء قبلة الحياة لدعم استمرار لغته الميتة..بعد أن عبر المغاربة عن رأيهم في رفض استعمال هذه اللغة الهجينة المزاحمة للغة الوطنية والتي هي السبب الرئيس في تعثر تعليمنا..#لا_لفرنسة_التعليم
    #لا_للفرنسية

  5. لا نريد حضور هذا البليد الى بلادنا ولا نريد ان يدنس ارضنا برجليه النجسة.
    ماكرون غير مرحب به في المغرب،فرنساتعيش على نهب خيرات البلدان الإفريقية وسرقة قوت شعوبها ،وخيرا فعلت دولة مالي حين طردت فرنسا من أراضيها ..أما بالنسبة للمغرب ،فأعتقد أن ماكرون قادم من أجل إعطاء قبلة الحياة لدعم استمرار لغته الميتة..بعد أن عبر المغاربة عن رأيهم في رفض استعمال هذه اللغة الهجينة المزاحمة للغة الوطنية والتي هي السبب الرئيس في تعثر تعليمنا..#لا_لفرنسة_التعليم
    #لا_للفرنسية

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