زيارة مرتقبة لماكرون إلى المغرب شهر أكتوبر المقبل

هبة بريس - الرباط

مباشرة بعد عودته من الجزائر، أعلن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، عن زيارة مرتقبة الى المغرب.

وفي حديث له مع عدد من أبناء الجالية المغربية المقيمة بفرنسا على هامش حضوره لمهرجان “Touquet Music Beach Festival” بمنطقة pas de calais، كشف ماكرون أنه سيزور المغرب شهر أكتوبر المقبل.

وتأتي هذه الزيارة المرتقبة تزامنا وحالة البرود والتوتر التي تشهدها العلاقات بين المغرب وفرنسا خلال الآونة الأخيرة.

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