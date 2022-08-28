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تونس.. فوضى وغلق طريق بالإطارات المشتعلة إثر “وفاة شاب بعد مطاردة أمنية”

2022-08-28 / 15:42
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هبة بريس - وكالات

أفادت وسائل إعلام تونسية بأن مدينة تينجة شهدت حالة من الاحتقان تخللها غلق طريق بالإطارات المشتعلة، جراء “وفاة شاب بعد مطاردة أمنية له”.

وأشارت “موزاييك إف إم” إلى أن “مدينة تينجة شهدت حالة من الاحتقان وغلق الطريق الرابطة بين بنزرت ومنزل بورقيبة، رافقها إشعال العجلات المطاطية، إثر وفاة شاب بعد مطاردة أمنية له حسب رواية مصادر محلية متطابقة”.

ونقلت “موزاييك إف إم” عن المصادر قولها إن “شابا من ذوي السوابق العدلية ومحل أربعة مناشير تفتيش توفي أثر مطاردة أمنية”، في حين تم فتح تحقيق لتحديد أسباب الوفاة.

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