شبيبة البيجيدي: استقبال زعيم البوليساريو “فعل مستفز وغير مسؤول”

هبة بريس - الرباط

اعتبرت شبيبة حزب العدالة والتنمية، استقبال الرئيس التونسي قيس سعيد، لرئيس البوليساريو إبراهيم غالي فعل غير مسؤول ومستفز.

وذكرت شبيبة الحزب، غي بلاغ لها أن هذا الفعل “لا يراعي طبيعة علاقات الدعم والتعاون القائمة بين المغرب وتونس”، كما أنه سلوك عدائي اتجاه بلد شقيق ويمس بمصالحه العليا.

‎وفي هذا الصدد، عبرت الشبيبة عن إدانتها الشديدة للتصرف العدائي للرئيس التونسي اتجاه المغرب، وعدم احترامه لشعور عموم المغاربة في علاقتهم بقضيتهم الأولى. معتبرة “أن هذا السلوك العدائي يشكل تحول في موقف النظام التونسي اتجاه قضيتنا الوطنية، هذا التحول الذي لا يعكس حقيقة موقف الشعب التونسي الشقيق”.

وأعربت الشبيبة، عن اعتزازها بردود الفعل المتوالية لعدد من الوطنيين والديمقراطيين التونسيين اتجاه هذا السلوك الأخرق للرئيس قيس سعيد، داعية الشعب التونسي الحر للانتباه لمخاطر التجزئة والتفرقة، التي يدعمها النظام العسكري بالجزائر، والذي يسعى لجعل تونس أحد خادميه والمروجين له.

واعتبرت الشبيبة، أن المضي قدما نحو تحقيق الاتحاد المغاربي باعتباره الفضاء السياسي والاقتصادي الجامع للدول المغاربية، هو الكفيل بتجاوز كل الإشكالات والصعوبات التنموية التي تواجه المنطقة، مؤكدة على أن مصلحة الشعوب المغاربية تكمن في احترام اختياراتها السياسية، والتي من شأنها تحقيق العدل والكرامة والحرية.

وشددت الشبيبة على تأييدها لكل الخطوات التي اتخذتها بلادنا في هذا الموضوع دفاعا عن مصالحها العليا وحماية لشعور كل المغاربة.

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