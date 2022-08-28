الصحفيون السودانيون ينتخبون أول نقيب لهم بعد 33 سنة

ع اللطيف بركة : هبة بريس

انتخب الصحفي عبد المنعم أبو إدريس نقيبا لمجلس الصحافة بالسودان ، يوم أمس السبت، لاول مرة منذ 33 عاما .

ومنذ سيطرة تنظيم الإخوان على السلطة في السودان عام 1989، استحدث قانونا سماه “قانون المنشأة” لضمان سيطرة الموالين له على النقابات المهنية، وهو ما أتاح له تشكيل اتحاد للصحفيين بشكل مخالف لطبيعة ولوائح النقابات.

والسبت اختار الصحفيون زميلهم أبو إدريس نقيبا، بعد منافسة مع 4 آخرين من بينهم امرأتان لأول مرة في تاريخ النقابة.

وصوت نحو 60 بالمئة من المسجلين البالغ عددهم نحو ألف صحفي وصحفية في انتخابات وصفت بالنزيهة والمنظمة، وسط محاولات أطراف من الاخوان خلال الأيام الماضية لتخريبها وفق مراقبين للانتخابات.

وتمت العملية بشكل وفق ما نشرته وسائل إعلام محلية، بعد المشاركة الكبيرة للصحفيين في كافة مراحل الانتخابات.

وتعتبر هذه هي المرة الأولى في تاريخ الصحافة السودانية التي تترشح فيها صحفيات لمنصب النقيب، الذي كان حكرا على الرجال لأكثر من 100 عام.

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