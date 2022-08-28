نشرة إنذارية: زخات رعدية قوية مرتقبة بعدد من مناطق المملكة

2022-08-28 / 13:30
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هبة بريس

أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية، بأن زخات رعدية محليا قوية مرتقبة اليوم الأحد بعدد من مناطق المملكة.

وأوضحت المديرية، في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، أنه من المتوقع تسجيل زخات رعدية محليا قوية (20 إلى 30 ملم) ابتداء من الساعة الثانية بعد الزوال إلى حدود الحادية عشرة ليلا بكل من تازة، وصفرو، ومكناس، وفاس، ومولاي عقوب، وإفران، والحاجب، والحسيمة، وبولمان، والخميسات، وخنيفرة، وأزيلال، والحوز، وتنغير، وورزازات، وميدلت، والرشيدية.

وأضافت أن هذه الزخات الرعدية ستكون مصحوبة محليا بحبات برد وهبات رياح (من 60 إلى 70 كلم في الساعة).

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‫18 تعليقات

  1. اللهم اسقي عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك وقينا عذابك يوم تبعث عبادك يآرب.

  3. اللهم لا تجعلنا من القانطين وخفف عنا ولا تغضب علينا واغفر لنا إنك سميع مجيب الدعاء يآرب.

  4. نسألك خيرا وخير ما بعده واسقينا غيثا نافعا لاضار وارحمنا برحمتك ياارحم الراحمين..

  5. المغرب جد ماسة إلى هذه الأمطار حيث أنه يواجه الجفاف وقلة الأمطار اللهم اسقينا الغيث نافعا لاضار.

  6. قلة الأمطار تسببت في الجفاف وقلة الماء في السدود والانهار وانخفاظ مستوى الفرشات المائية لتجنب حدوث كارثة بيئية يجب الحفاظ عليه .فنحن نحتاج الي هذه الأمطار..

  9. قال تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان (ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في آلله وهو شديد المحال.. صدق الله العظيم)

  10. قال تعالى في سورة الرعد( وهو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب ثقال..)

  14. اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الاكامي والجبال والاجام والظراب والاودية ومنابت الشجر..

  15. اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهليكنا بعذابك وعافينا قبل ذالك سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته.

  16. اللهم أنت آلله لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك..الغنى و نحن الفقراء انزل علينا الغيث واجعل ما انزلت لنا قوة وبلاغا إلى حين.

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