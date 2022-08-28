جامعة الكراطي تلغي مشاركتها في بطولة شمال افريقيا بتونس

2022-08-28 / 12:15
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هبة بريس

أعلنت الجامعة الملكية المغربية للكراطي وأساليب مشتركة، إلغاء مشاركتها في بطولة شمال إفريقيا بتونس.

وقررت الجامعة إلغاء مشاركة المنتخب الوطني للكراطي في المتافسات التي ستقام في تونس، في الفترة الممتدة ما بين 7 و11 شتنبر المقبل.

ويأتي هذا القرار، كرد فعل عن اقدام الرئيس التونسي على استقبال زعيم المرتزقة ابراهيم غالي ومشاركته في مؤتمر تيكاد8.

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تعليق واحد

  1. قرار في محله لأنه من غير اللائق الاستمرار في أية علاقة مع تونس حاليا .

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