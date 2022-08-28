الاتحاد العام للمبدعين بالمغرب يدين “السلوك المشين” للرئيس التونسي

هبة بريس

أدان الاتحاد العام للمبدعين بالمغرب “السلوك المشين” للرئيس التونسي المتمثل في الاستقبال الذي خصصه، أمس، لزعيم الميليشيا الإنفصالية، في إطار قمة (تيكاد) الثامنة، معتبرا هذه الخطوة إساءة للشعب المغربي عبر المس بقضيته الوطنية.

وجاء في بلاغ للاتحاد، اليوم السبت، أن الاتحاد العام للمبدعين بالمغرب كغيره من المنظمات الثقافية والإبداعية الوطنية، علم باستغراب كبير، “السلوك المشين”، الذي أقدم عليه رئيس الجمهورية التونسية، باستقباله “للخائن الانفصالي الإرهابي، مجرم الحرب والمغتصب المطلوب للعدالة الدولية”، وإقحامه في ملتقى تيكاد، ضاربا عرض الحائط بكل ما يجمع الشعبين الشقيقين المغربي والتونسي من وشائج القربى، في خرق سافر لكل الأعراف.

وأعرب الاتحاد، في هذا الصدد، عن إدانته الشديدة لهاته “الطعنة الغادرة”، مؤكدا “عدم مشاركتنا كمبدعين مغاربة معتزون بوطنيتهم في أي نشاط ثقافي أو إبداعي تحتضنه الجمهورية التونسية، و ذلك إلى أن تزول مسببات الأزمة و المشكلة”.

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