استقبال زعيم الانفصاليين في تونس.. مغاربة أمريكا: “عمل استفزازي غير مقبول”

2022-08-28 / 10:57
0
هبة بريس

أدان عدد من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالولايات المتحدة الاستقبال الذي خص به الرئيس التونسي زعيم الميليشيا الانفصالية في تونس، واصفين إياه بالعمل الاستفزازي وغير المقبول.

وهكذا، أدان رئيس شبكة الكفاءات المغربية الأمريكية، محمد بوتجدير، بشدة هذا التصرف “الاستفزازي” في حق المصالح العليا للمملكة المغربية ووحدتها الترابية، مبرزا أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال تقبل هذه الأعمال “الخطيرة وغير المسبوقة”.

وأبرز، في بيان توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه، أن السلطات التونسية، ومن خلال دعوتها للانفصاليين إلى أشغال القمة الثامنة لمنتدى التعاون الياباني الإفريقي (تيكاد 8)، قامت بتصرف أحادي الجانب، وضدا على الإرادة الصريحة للشريك الياباني.

كما عبرت الشبكة عن التعبئة الكاملة لأعضائها خلف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، من أجل الدفاع عن المصالح العليا للمملكة، وعلى رأسها القضية الوطنية الأولى.

من جانبه، أعرب الصحافي المقيم بنيويورك، محمد العلمي، عن استغرابه للتصرف “غير الناضج” للرئاسة التونسية، الذي أثار ردود فعل وإدانة قوية في تونس وخارجها.

وأوضح أن الأمر يتعلق بعمل “غير عقلاني” يقوض العلاقات التاريخية والدبلوماسية التي تجمع المغرب وتونس.

وقد قرر المغرب عدم المشاركة في القمة الثامنة لمنتدى التعاون الياباني الإفريقي (تيكاد)، التي تنعقد بتونس يومي 27 و28 غشت الجاري، والاستدعاء الفوري لسفير صاحب الجلالة بتونس للتشاور، وذلك عقب موقف هذا البلد في إطار مسلسل (تيكاد)، والذي جاء ليؤكد بشكل صارخ هذا التوجه العدائي إزاء المملكة.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الصحفيون السودانيون ينتخبون أول نقيب لهم بعد 33 سنة

الصحفيون السودانيون ينتخبون أول نقيب لهم بعد 33 سنة

2022-08-28 / 15:52
Photo of جمهورية إفريقيا الوسطى تعرب عن أسفها لغياب المغرب عن قمة “تيكاد-8”

جمهورية إفريقيا الوسطى تعرب عن أسفها لغياب المغرب عن…

2022-08-28 / 15:46
Photo of شبيبة البيجيدي: استقبال زعيم البوليساريو “فعل مستفز وغير مسؤول”

شبيبة البيجيدي: استقبال زعيم البوليساريو “فعل مستفز وغير مسؤول”

2022-08-28 / 15:37
Photo of الاتحاد الدولي لنقابات آسيا وإفريقيا: استقبال زعيم “البوليساريو” ضرب للثوابت الدبلوماسية

الاتحاد الدولي لنقابات آسيا وإفريقيا: استقبال زعيم “البوليساريو” ضرب…

2022-08-28 / 14:41
Photo of وزير الخارجية التونسي الأسبق: لا مبرر في توتير علاقتنا بالمغرب الشقيق

وزير الخارجية التونسي الأسبق: لا مبرر في توتير علاقتنا…

2022-08-28 / 13:53
Photo of الودغيري:”المجتمع المدني مطالب بالانخراط في الديبلوماسية الموازية لدعم الوحدة الترابية”

الودغيري:”المجتمع المدني مطالب بالانخراط في الديبلوماسية الموازية لدعم الوحدة…

2022-08-28 / 13:00
Photo of الاتحاد العام للمبدعين بالمغرب يدين “السلوك المشين” للرئيس التونسي

الاتحاد العام للمبدعين بالمغرب يدين “السلوك المشين” للرئيس التونسي

2022-08-28 / 12:06
Photo of رؤساء مجالس العمالات والأقاليم: استقبال زعيم البوليساريو بتونس “موقف عدائي”

رؤساء مجالس العمالات والأقاليم: استقبال زعيم البوليساريو بتونس “موقف…

2022-08-28 / 11:55
Photo of شيري : استقبال تونس لزعيم الكيان الوهمي إنقلاب على الأعراف الديبلوماسية

شيري : استقبال تونس لزعيم الكيان الوهمي إنقلاب على…

2022-08-28 / 11:47
Photo of الشبيبة الاستقلالية: قيس سعيد أعلن عداء واضحا للوحدة الترابية

الشبيبة الاستقلالية: قيس سعيد أعلن عداء واضحا للوحدة الترابية

2022-08-28 / 11:29

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق