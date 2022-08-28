لريسوني يناشد شقيقه سليمان رفع إضرابه.
في الصورة : احمد الريسوني

الريسوني يستقيل من رئاسة الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين

2022-08-28 / 10:46
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هبة بريس

أعلن أحمد الريسوني تقديم استقالته من رئاسة الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين.

وفي رسالة مؤرخة بتاريخ اليوم الأحد، أكد الريسوني أن الاستقالة تأتي “تمسكا بمواقفي وآرائي الثابتة الراسخة، التي لا تقبل المساومة، وحرصا على ممارسة حريتي في التعبير، بدون شروط ولا ضغوط”.

هذا وفي وقت سابق، شدد الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين على أن التصريحات المتداولة للشيخ أحمد الريسوني حول الصحراء المغربية والأزمة بين الجزائر والمغرب لا تمثل الهيئة، وأنها رأي خاص للداعية المغربي.

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‫12 تعليقات

  1. نفتخر بهذا الاستاذ الكبير والفاضل فتحية واجلال وتقدير لهذا البطل لقد قال كلمة الحق..

  2. إنه لم يريد مشاهدة المناكر في دولة إسلامية قال تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ( من رئى منكم منكرا فيغيره وهذا اضعف الايمان) وهو قام بتغيره بتقديم استقالته فهو رجل حقاني ورجل بامتياز وشهم الله يكثر من امثالك..

  3. تونس ولا الجزائر لايهمهم الإسلام أكثر مايهمهم مصالحهم السياسية إنهم قوم فرعون ولكن آلله فوقهم لا نخاف..

  4. هؤلاء الكابرانات الذين يستمرون في تخريب الإسلام وبين العلاقات الدبلوماسية بين الشعوب المغاربية ؛ الله هو القادر عليهم ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم .

  5. رجل لايهمه منصبه كيفما كان فهو يدافع بكل كرامة وعزة النفس على الكلمة الطيبة وكلمة حق شكرا لك جزيلا يادكتور أحمد الريسوني جزاك الله خيرا على مافعلته…

  6. إنه رجل حقاني ورجل يغيور على وطنه ورجل يحب الطريق المستقيم ولا يتلاعب بمشاعر الآخرين ولا يحب النفاق والكذب وهذا هو الرجل بمعنى الكلمة.

  7. أنا أقول كلمة حق في حق هذآ الرجل المناضل في سبيل الله أطال آلله في عمرك وكثر من امثالك وجزاك الله خيرا.

  8. لو كان البشر مثلك لنظف العالم الإسلامي من النفاق والكذب والمناكر ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

  9. لايهمه الشهرة أكثر مايهمه الحق والكلمة الطيبة قال تعالى في كتابه الكريم (الكلمة الطيبة كشجرة اصلها ثابت تاتي اكلها كل حين).

  10. يشرفنا بهذا العالم الفضيل وباحث في الدين والانظباط الأخلاقي فالمملكة المغربية تفتخر بكل افتخار لهذه الشخصية القليل منها.

  11. تستحق كل الاحترام رغم وصفنا لك فهو لايقدر بثمن.. أما استقالتك فيبقى رئيك الشخصي لا أحدا يتدخل فيه..

  12. قال تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم (ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ؛ ولكن المنافقين لا يعلمون…)

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