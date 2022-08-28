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طقس الأحد.. قطرات مطرية متوقعة بهذه المناطق

2022-08-28 / 10:00
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، نزول قطرات أو زخات مطرية رعدية مصحوبة ببرد محليا، بالأطلسين الكبير والمتوسط ومناطقهم الغربية المجاورة، وبالمنطقة الشرقية، وبالجنوب الشرقي، وبالريف، ومن المحتمل أن تصل أحيانا إلى السايس، وإلى الواجهة المتوسطية، وكدا إلى هضاب الفوسفاط ووالماس.

وستتشكل كتل ضبابية مصحوبة بأمطار جد خفيفة فوق كل من الواجهة المتوسطية، والسهول الأطلسية، والشمال الغربي للأقاليم الجنوبية، مع تناثر حبات من الغبار بالمناطق الجنوبية، وبالمنطقة الشرقية وبالجنوب الشرقي.

كما يرتقب تسجيل هبات رياح محليا قوية نوعا ما بالأطلس، وجنوب المنطقة الشرقية، وبالسواحل الجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 12 و18 درجة بمرتفعات الأطلس، وما بين 23 و29 درجة بالجنوب الشرقي للبلاد وشرق الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 18 و 24 درجة عموما بباقي أرجاء المملكة.

أما درجات الحرارة خلال النهار، فستكون في انخفاض ضئيل بالمنطقة الشرقية وبالجنوب الشرقي وفي ارتفاع بباقي أرجاء المملكة.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان بالبوغاز وما بين طنجة والرباط، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.

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