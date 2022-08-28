أكادير : من جديد مصحة خاصة تطالب المرضى بالمال قبل الاستشفاء

ع اللطيف بركة : هبة بريس

أقدمت إدارة مصحة خاصة تتواجد بالقرب من المستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير على مطالبة أحد المرضى بمبلغ 10 الألف درهم من أجل قبوله ولوج المصحة والاستشفاء بعدما كان يعاني من آلام في القلب.

الحادث إستنكره عائلة المريض الذين عبروا عن إستياءهم العميق جراء تصرفات هذه المصحة خصوصا وأن المريض كان في حالة مستعجلة تستدعي التدخل الطبي.

وكانت وزارة الصحة قد راسلت المندوبيات الجهوية للصحة طالبت من خلالها المصحات الخاصة بعدم مطالبة المرضى والمواطنين بشيكات أو مبالغ مالية على سبيل الضمان، وهو مالم تحترمه هذه المصحة حيث طالبت المريض بعدم دخول المصحة الا بعد أداء مبلغ مسبق على سبيل الضمان.

وطالبت عائلة المريض السلطات الصحية وعلى رأسهم المديرة الجهوية للصحة الجديدة بالتدخل لوقف تصرفات هؤلاء الذين يستحضرون الجانب المادي أكثر من الإنساني والاستشفائي للمواطنين.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0