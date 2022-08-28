أكادير : من جديد مصحة خاصة تطالب المرضى بالمال قبل الاستشفاء

2022-08-28 / 10:15
0
ع اللطيف بركة : هبة بريس

أقدمت إدارة مصحة خاصة تتواجد بالقرب من المستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير على مطالبة أحد المرضى بمبلغ 10 الألف درهم من أجل قبوله ولوج المصحة والاستشفاء بعدما كان يعاني من آلام في القلب.

الحادث إستنكره عائلة المريض الذين عبروا عن إستياءهم العميق جراء تصرفات هذه المصحة خصوصا وأن المريض كان في حالة مستعجلة تستدعي التدخل الطبي.

وكانت وزارة الصحة قد راسلت المندوبيات الجهوية للصحة طالبت من خلالها المصحات الخاصة بعدم مطالبة المرضى والمواطنين بشيكات أو مبالغ مالية على سبيل الضمان، وهو مالم تحترمه هذه المصحة حيث طالبت المريض بعدم دخول المصحة الا بعد أداء مبلغ مسبق على سبيل الضمان.

وطالبت عائلة المريض السلطات الصحية وعلى رأسهم المديرة الجهوية للصحة الجديدة بالتدخل لوقف تصرفات هؤلاء الذين يستحضرون الجانب المادي أكثر من الإنساني والاستشفائي للمواطنين.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of نشرة إنذارية: زخات رعدية قوية مرتقبة بعدد من مناطق المملكة

نشرة إنذارية: زخات رعدية قوية مرتقبة بعدد من مناطق…

2022-08-28 / 13:30
Photo of طقس الأحد.. قطرات مطرية متوقعة بهذه المناطق

طقس الأحد.. قطرات مطرية متوقعة بهذه المناطق

2022-08-28 / 10:00
Photo of اختتام مخيم أطفال القدس.. آباء وأولياء المستفيدين يعبرون عن تقديرهم لجهود جلالة الملك في دعم الفلسطينيين

اختتام مخيم أطفال القدس.. آباء وأولياء المستفيدين يعبرون عن…

2022-08-27 / 21:24
Photo of اعتقال سيدة بتهمة السرقة بعدما أوهمت زوجها بكونها ضحية أعمال شعوذة.

اعتقال سيدة بتهمة السرقة بعدما أوهمت زوجها بكونها ضحية…

2022-08-27 / 21:15
Photo of كورونا بالمغرب.. تسجيل 49 إصابة جديدة

كورونا بالمغرب.. تسجيل 49 إصابة جديدة

2022-08-27 / 16:09
Photo of جمارك وشرطة باب سبتة تحبط محاولة تهريب 117 كلغ من المخدرات

جمارك وشرطة باب سبتة تحبط محاولة تهريب 117 كلغ…

2022-08-27 / 15:52
Photo of ضمنهم موظفي أمن.. إحالة 5 أشخاص على النيابة العامة بتهم الارتشاء والابتزاز

ضمنهم موظفي أمن.. إحالة 5 أشخاص على النيابة العامة…

2022-08-27 / 13:29
Photo of حجز كمية مغشوشة من زيت الزيتون بقلعة السراغنة

حجز كمية مغشوشة من زيت الزيتون بقلعة السراغنة

2022-08-27 / 12:35
Photo of نهاية العطلة الصيفية.. “الأوطوروت” تدعو السائقين الى تنظيم تنقلاتهم

نهاية العطلة الصيفية.. “الأوطوروت” تدعو السائقين الى تنظيم تنقلاتهم

2022-08-27 / 10:08
Photo of وجدة.. توقيف ثلاثيني متورط بحيازة وترويج الأقراص المهلوسة

وجدة.. توقيف ثلاثيني متورط بحيازة وترويج الأقراص المهلوسة

2022-08-27 / 09:31

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق