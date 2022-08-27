هولندا.. مصرع 3 أشخاص على الأقل بحادث دهس جنوب روتردام

هبة بريس - وكالات

انحرفت شاحنة في هولندا وصدمت مجموعة من الأشخاص كانوا يقيمون حفل شواء على جانب الطريق في إحدى القرى مساء السبت، ما أسفر عن مصرع وإصابة عدد منهم.

وذكرت إليان ماستويك المتحدثة باسم الشرطة، لمحطة “راينموند” المحلية أن أكثر من شخصين قتلا لكنها قالت إن العدد الدقيق للقتلى لم يتضح بعد.

وقالت محطة “إن أو إس” الهولندية إن ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم.

وأعلنت الشرطة فتح تحقيق في سبب انحراف الشاحنة عن الطريق في قرية نيو-بييرلاند جنوب روتردام.

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