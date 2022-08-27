فاتح شهر صفر لعام 1444 هجرية يوم الاثنين 29 غشت الجاري

2022-08-27 / 21:38
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هبة بريس - الرباط

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن فاتح شهر صفر لعام 1444 هجرية هو يوم الاثنين 29 غشت الجاري.

وذكرت الوزارة، في بلاغ لها، أنها راقبت هلال شهر صفر لعام 1444 هجرية بعد مغرب اليوم السبت فتأكد لها عدم ثبوت رؤيته.

وفي ما يلي نص البلاغ :

“تنهي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى علم المواطنين أنها راقبت هلال شهر صفر لعام 1444 هـ ، بعد مغرب يوم السبت 29 محرم 1444 هـ موافق ل 27 غشت 2022 م، واتصلت بجميع مندوبي الشؤون الإسلامية بالمملكة، وبوحدات القوات المسلحة الملكية المساهمة في مراقبة الهلال، فأكدوا لها جميعا عدم ثبوت رؤيته.

وعليه، فإن شهر محرم يكون قد استكمل الثلاثين يوما، ويكون فاتح شهر صفر هو يوم الإثنين 29 غشت 2022 م.

أهل الله هذا الشهر المبارك على مولانا أمير المؤمنين وحامي حمى الوطن والدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله باليمن والخير والبشر والبركات، وعلى ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن، وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة باليمن والهناء، وعلى الشعب المغربي والأمة الإسلامية قاطبة بالرقي والازدهار، إنه سميع مجيب”.

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‫13 تعليقات

  2. الحمد لله والله يجعل ربي يغفر لنا الذنوب ويشفينا ويعفينا ويرزقنا الحلال ويبرك لنا الله في ابناءنا ويرحم اباءنا والمسلمين جميعا انه سميع مجيب الدعوات امين

  6. اللهم آمين آمين يارب العالمين وإياكم أن شاء الله أجمعين كل عام وانتم بألف خير وصحة وسلامة اعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات ان شاء الله

  7. سنه جديدة. كل عام وأنتم بخير وصحة جيدة وتوفيق من آلله بكل جميل تنتظروه.

  9. كل سنة وأنتم والأمة الأسلاميه بألف خير االهم أرفع عناالبلاء والغلاء يارب العالمين وصلى الله على سيدنامحمد وعلى آله وصحبه وسلم

  11. آمين يا رب العالمين كل عام و نحن بخير بهذه المناسبة عام هجري سعيد

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