اعتقال سيدة بتهمة السرقة بعدما أوهمت زوجها بكونها ضحية أعمال شعوذة.

ع.محياوي – هبة بريس

تمكنت الشرطة القضائية بمدينة تازة من فك لغز اختفاء سيدة وابنتها عن بيت الزوجية، في ظروف غامضة حسب مصدر هبة بريس. ليتم التبليغ عنهما من طرف زوجها للشرطة القضائية بالمدينة بسبب اختفاء زوجته البالغة من العمر 36 سنة وابنته القاصرالبالغة من العمر 8 سنوات.

وبعد ثلاثة أيام من الغياب يضيف مصدرنا ، عادت الزوجة وابنتها إلى مسكنها، تحكي لأسرتها بأنها ذهبت ضحية استغلال للسحر والشعوذة من أجل استخراج الكنوز، وذكرت بأنها سلمت للمشعوذ ستة أساور من الذهب تعود لشقيقة زوجها المقيمة بالخارج.

هذتدا بعدما دخلت الشرطة القضائية لأمن تازة على الخط يضيف مصدرنا، كشفت الأبحاث والتحريات أن السيدة كانت قد نزلت بفنادق في مدن وجدة والناظور والدار البيضاء. وأثناء مواجهتها بالأمر، اعترفت أثناء الإستماع إليها بأنها أوهمت أسرتها وزجها وصنعت القصة بنفسها من نسج خيالها، بأنها ذهبت ضحية أعمال سحر وشعوذة لتبرير اختفاء المجوهرات، التي قامت بسرقتها و ببيعها فيما سبق دون علمهم.

و أوردت مصادرنا، بأنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيها رهن تدابير الحراسة النظرية في انتظار عرضها على أنظار النيابة العامة المختصة في قضية إهانة الضابطة القضائية عن طريق الإدلاء ببيانات كاذبة، والتبليغ عن جريمة تعلم بعدم حدوثها، وخيانة الأمانة، وإخفاء مسروق.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0