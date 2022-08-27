مقتل 12 شخصا في اشتباكات في ليبيا والتحشيد مستمر للسيطرة على العاصمة
هبة بريس - وكالات
قتل 12 شخصا وجرح 87 أخرين في اشتباكات وقعت السبت في العاصمة الليبية طرابلس. بحسب وزارة الصحة الليبية في طرابلس.
وقال مسؤول صحي ليبي إن القتلى والجرحي سقطوا في اشتباكات وقتال عنيف في طرابلس بين الفصائل المتناحرة.
وقال شاهد عيان إن الاشتباكات وقعت بين مليشيات مسلحة تابعة لرئيس الحكومة الحالي عبدالحميد الدبيبة، ورئيس الحكومة المكلف من جانب البرلمان فتحي باشاغا.
ولاتزال عمليات التحشيد العسكري بين الطرفين داخل العاصمة مستمرة، وأضاف شاهد العيان إن قافلة عسكرية تابعة لحكومة باشاغا، توجهت إلى طرابلس قادمة من زليتن بالقرب من مصراته، يوم السبت.
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19 تعليقات
ليبيا ارض المختار والقذافي عندما توفي لم تعد كما كانت ..
حسبنا الله ونعم الوكيل على دول الخليج الذين ادخلوا داعش الى ليبيا ..
حين أصبح أهل السنة عملاء للصهاينة وأمريكا والوهابية على رأسهم السعودية راعية الارهاب..
اللهم انصر الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة بلقاسم حفتر..
الحقيقة ان تنظيم داعش هو من صنع امريكا والموساد الاسرائيلي وهو من يريد ان يفتك بهذه الامة خدمة لامريكا والصهاينة والان يريدون التمدد في الدول العظمى مثل روسيا .
هذه هي الديمقراطية التي اختارها الليبيون قتل وتدمير وصراعات وتشريد لها بداية وليست لها نهاية..
اللهم احفظ دولة ليبيا من الارهاب والفتن والقتل..
أللهم إنا نسألك أن تنتقم منهم شر الانتقام واحشرهم في الدرك الاسفل من الجحيم وكل من يدعم الدواعش..
كل ذالك من أجل إرضاء الصهاينة واستفادتهم من حقول النفط قاموا بتشويه صورة اﻹسلام والمسلمين عقابهم عند الله تعالى..
اللهم عليك بداعش المجرمين اللهم انهم طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد اللهم سلط عليهم العذاب..
ماً نشهده في ليبيا و تعيين هذا المجرم لتدمير ما تبقى من ليبيا انه شيء مؤلم..
نتمنى من هاته الحكومة الليبية القضاء على الارهابين الذين لازالوا ينشطون في اراضيها..
ليبيا ذهبت مع الحكم القذافي وذهب مصيرها وتشتت وتفرقت شعوبها وبدأ الكل يتدخل في شؤونها ونتخوف ان يتكرر فيها الإستعمار لأن الكل طامع في الثرواتها النفطية …
ليبيا الآن تشكل خطر على الدول الخليجية والعربية وكذا مغاربية ويكثر فيها الإرهاب والتطرف ولهذا يجب الحد من انتشار ظاهرة الإرهاب الذي طالما دمر الشعوب العربية والغربية والاروبية بصفة عامة..
لكسب المعركة ضد الإرهاب والتطرف في جميع أنحاء العالم العربي الإسلامي يجب التوعية والتحسيسية لشبابنا وتفسير مقنع وذالك الرجوع إلى النصوص القرآنية والسنة النبوية لتفسير القتال والجهاد في سبيل الله في صورته الحقيقية.كما تدرس هذه النصوص القرآنية تفسيرا كاملا في المدارس…
ليبيا بعد القدافي لن ترى النور كما هو حال العراق بعد صدام
ادخلو الإرهابيين إلى ليبيا فافسدو الثورة
ليبيا الصمود ستنهض يوما
أي إسلام هذآ والمسلم يقتل اخاه المسلم فدولة إسلامية يؤلمنا سماع هذا الخبر المحزن ؛ لقد اصبحت ليبيا دولة يكثر فيها الإرهاب والاجرام ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.