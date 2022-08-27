مقتل 12 شخصا في اشتباكات في ليبيا والتحشيد مستمر للسيطرة على العاصمة

2022-08-27 / 20:41
19
هبة بريس - وكالات

قتل 12 شخصا وجرح 87 أخرين في اشتباكات وقعت السبت في العاصمة الليبية طرابلس. بحسب وزارة الصحة الليبية في طرابلس.

وقال مسؤول صحي ليبي إن القتلى والجرحي سقطوا في اشتباكات وقتال عنيف في طرابلس بين الفصائل المتناحرة.

وقال شاهد عيان إن الاشتباكات وقعت بين مليشيات مسلحة تابعة لرئيس الحكومة الحالي عبدالحميد الدبيبة، ورئيس الحكومة المكلف من جانب البرلمان فتحي باشاغا.

ولاتزال عمليات التحشيد العسكري بين الطرفين داخل العاصمة مستمرة، وأضاف شاهد العيان إن قافلة عسكرية تابعة لحكومة باشاغا، توجهت إلى طرابلس قادمة من زليتن بالقرب من مصراته، يوم السبت.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of مصرع شخص وإصابة 15 آخرين بحادث سير في كندا

مصرع شخص وإصابة 15 آخرين بحادث سير في كندا

2022-08-27 / 23:23
Photo of هولندا.. مصرع 3 أشخاص على الأقل بحادث دهس جنوب روتردام

هولندا.. مصرع 3 أشخاص على الأقل بحادث دهس جنوب…

2022-08-27 / 22:06
Photo of سفينة إنقاذ تنتشل أكثر من 300 مهاجر في البحر المتوسط

سفينة إنقاذ تنتشل أكثر من 300 مهاجر في البحر…

2022-08-27 / 19:44
Photo of الولايات المتحدة تستحدث منصب سفير لشؤون منطقة القطب الشمالي

الولايات المتحدة تستحدث منصب سفير لشؤون منطقة القطب الشمالي

2022-08-27 / 18:21
Photo of الجزائر.. الأمن يعتقل شبكة تبيع لحوم حمير وبغال

الجزائر.. الأمن يعتقل شبكة تبيع لحوم حمير وبغال

2022-08-27 / 14:12
Photo of هدموا البيوت ودمروا القيم.. خطيب الحرم المكي يحذر من “مؤثري الويب”

هدموا البيوت ودمروا القيم.. خطيب الحرم المكي يحذر من…

2022-08-27 / 10:39
Photo of بايدن: قد يأخذ الرؤساء بعض المواد الحساسة معهم إلى المنزل “وفقا للظروف”‏

بايدن: قد يأخذ الرؤساء بعض المواد الحساسة معهم إلى…

2022-08-26 / 22:58
Photo of إطلاق نار في الولايات المتحدة يخلف قتلى وجرحى

إطلاق نار في الولايات المتحدة يخلف قتلى وجرحى

2022-08-26 / 22:02
Photo of سائق شاحنة يقتحم باحة مقهى وسط بروكسيل متسببا في جرح ستة أشخاص

سائق شاحنة يقتحم باحة مقهى وسط بروكسيل متسببا في…

2022-08-26 / 21:14
Photo of بسبب لقاح كورونا.. موديرنا تقاضي شركتي بيونتيك وفايزر

بسبب لقاح كورونا.. موديرنا تقاضي شركتي بيونتيك وفايزر

2022-08-26 / 20:45

‫19 تعليقات

  3. حين أصبح أهل السنة عملاء للصهاينة وأمريكا والوهابية على رأسهم السعودية راعية الارهاب..

  5. الحقيقة ان تنظيم داعش هو من صنع امريكا والموساد الاسرائيلي وهو من يريد ان يفتك بهذه الامة خدمة لامريكا والصهاينة والان يريدون التمدد في الدول العظمى مثل روسيا .

  6. هذه هي الديمقراطية التي اختارها الليبيون قتل وتدمير وصراعات وتشريد لها بداية وليست لها نهاية..

  8. أللهم إنا نسألك أن تنتقم منهم شر الانتقام واحشرهم في الدرك الاسفل من الجحيم وكل من يدعم الدواعش..

  9. كل ذالك من أجل إرضاء الصهاينة واستفادتهم من حقول النفط قاموا بتشويه صورة اﻹسلام والمسلمين عقابهم عند الله تعالى..

  10. اللهم عليك بداعش المجرمين اللهم انهم طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد اللهم سلط عليهم العذاب..

  11. ماً نشهده في ليبيا و تعيين هذا المجرم لتدمير ما تبقى من ليبيا انه شيء مؤلم..

  12. نتمنى من هاته الحكومة الليبية القضاء على الارهابين الذين لازالوا ينشطون في اراضيها..

  13. ليبيا ذهبت مع الحكم القذافي وذهب مصيرها وتشتت وتفرقت شعوبها وبدأ الكل يتدخل في شؤونها ونتخوف ان يتكرر فيها الإستعمار لأن الكل طامع في الثرواتها النفطية …

  14. ليبيا الآن تشكل خطر على الدول الخليجية والعربية وكذا مغاربية ويكثر فيها الإرهاب والتطرف ولهذا يجب الحد من انتشار ظاهرة الإرهاب الذي طالما دمر الشعوب العربية والغربية والاروبية بصفة عامة..

  15. لكسب المعركة ضد الإرهاب والتطرف في جميع أنحاء العالم العربي الإسلامي يجب التوعية والتحسيسية لشبابنا وتفسير مقنع وذالك الرجوع إلى النصوص القرآنية والسنة النبوية لتفسير القتال والجهاد في سبيل الله في صورته الحقيقية.كما تدرس هذه النصوص القرآنية تفسيرا كاملا في المدارس…

  19. أي إسلام هذآ والمسلم يقتل اخاه المسلم فدولة إسلامية يؤلمنا سماع هذا الخبر المحزن ؛ لقد اصبحت ليبيا دولة يكثر فيها الإرهاب والاجرام ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق