دعته لمواجهة ماضي بلاده الاستعماري ..تركيا تنتقد تصريحات ماكرون ضدها
هبة بريس - وكالات
انتقدت وزارة الخارجية التركية تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ضد تركيا وبعض البلدان الأخرى خلال زيارته إلى الجزائر، وتدعوه لمواجهة ماضي فرنسا الاستعماري في إفريقيا.
وقال المتحدث باسم الخارجية التركية، تانجو بيلغيج في بيان، السبت، إن تصريحات ماكرون التي استهدفت بلدنا، إلى جانب بعض الدول الأخرى خلال زيارته للجزائر مؤسفة للغاية.
وأضاف :”من غير المقبول أن يحاول الرئيس ماكرون، الذي يواجه صعوبات بخصوص ماضيه الاستعماري في إفريقيا، وخاصة الجزائر، التخلص من ماضيه الاستعماري عبر اتهام دول أخرى، بما في ذلك بلادنا”.
وأشار “إذا اعتقدت فرنسا أن هناك ردود أفعال ضدها في القارة الأفريقية، فعليها أن تبحث عن مصدرها في ماضيها الاستعماري وجهودها لمواصلته بأساليب مختلفة، ويتعين عليها أن تصحح ذلك”.
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الدول الاوروبية بشكل عام ودول الاستعمار دائما تبحث عن الثروات بجميع انواعها وهذا ديدن الاستعمار الفرنسي. الذي قتل من الشعب الجزائري مليونين من الشهداء ..الجزائريون لا يمكن لهم ان ينسنوا المجازر التي ارتكبت بحقهم ايام الاستعمار البغيض …. كي لا ننسى نحن والشعب الجزائري في خندق واحد
فرانسا بدون افرقيا لم تكون
فرنساتعرف بشطري إفريقياوالشرطة في إفريقيادورهامعروف قمع الشعوب وقهرها وظامهاواحتقارها
من شوه فرنسا هي جرائمها في الجزائر و سرقة ثروات أفريقيا. لا تحتاج لأي مجهود لتوشيهها فتاريخها يكفي
فرنسا تحمي الانظمة الفاسدة في افريقيا
أول من بدأ بإفتزاز الإسلام و معادته فرنسا
فرنسا تحصد ما زرعت فقط
ضربة واحدة من مالي جعلت فرنسا صغيرة أمام أفريقيا تطلب ودها ماذا لو حذا البقية حذو مالي لرأينا ضعف المستعمر من دون إفريقيا
فرنسا ستكون الخاسر الاكبر من أي تغير قادم نتيجة اعتمادها على النهب من الدول الافريقية التى بدأت تتململ وقد يكون فات الأوان على النصح لهذه الدول
اكثر من يسيء لفرنسا هي فرنسا الرسمية بذاتها،العقلية الإستعمارية لم تتغير