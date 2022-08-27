سفينة إنقاذ تنتشل أكثر من 300 مهاجر في البحر المتوسط

2022-08-27 / 19:44
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هبة بريس - وكالات

أعلنت منظمة إنقاذ غير حكومية أن سفينتها “أوشن فايكينغ” انتشلت عشرات المهاجرين منذ الخميس، في خمس عمليات إنقاذ لمهاجرين تم العثور على معظمهم في قوارب خشبية مكتظة في المنطقة بين ليبيا ومالطا.
أنقذت منظمة الإغاثة الخاصة “إس.أو.إس ميديتيرانيه” مجموعة من المهاجرين على متن قارب في البحر المتوسط. وأضافت المنظمة، صباح اليوم السبت (27 أغسطس/آب 2022)، أن طاقم السفينة “أوشن فايكينغ” نقل حوالي 60 شخصا، كانوا على متن قارب خشبي مكتظ، في منطقة “البحث والإنقاذ” في مالطا، خلال مهمته الخامسة، في غضون 36 ساعة. ومن بين هؤلاء الذين تم إنقاذهم رضيع، لا يتجاوز عمره بضعة أسابيع. وطبقا لمنظمة “إس.او.إس ميديتيرانيه”، هناك حاليا حوالي 270 مهاجرا على متن “أوشن فايكينغ”.

وقالت المنظمة غير الحكومية أن سفينتها “أوشن فايكينغ” انتشلت 270 شخصا منذ الخميس في خمس عمليات إنقاذ لمهاجرين تم العثور على معظمهم في قوارب خشبية مكتظة بين ليبيا ومالطا. وفي بيان الجمعة”. وذكرت المنظمة التي تتخذ من مدينة مرسيليا الفرنسية مقرا لها، في بيانها أن “عددا كبيرا منهم يعانون من مستويات عالية من الإرهاق والجفاف” ومن “ضربات شمس شديدة”.

وانطلق معظم المهاجرين من سواحل شمال أفريقيا، على سبيل المثال من ليبيا وتونس، للوصول إلى الاتحاد الأوروبي، عبر البحر المتوسط. وتأتي منظمات الإغاثة الخاصة بانتظام إلى المنطقة لإنقاذ الأشخاص في البحر. ثم تسمح السلطات الإيطالية ، غالبا بعد انتظار طويل، للمهاجرين بالنزول في جزيرة (لامبيدوسا) الصغيرة أو صقلية أو البر الرئيسي الجنوبي. يشار إلى أن الأحزاب اليمينية الإيطالية أعلنت في حملتها الانتخابية الحالية أنها تريد منع وصول المهاجرين

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