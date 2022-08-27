“لاراثون” : المغرب قام “بقرصة أذن ” لجوزيف بوريل بعد تصريحات الاخيرة

هبة بريس - الرباط

قالت صحيفة “لاراثون” الاسبانية، أن رد المغرب على تصريحات ممثل الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، كان حازما وقويا ، يعد ان اعتبر أن الموقف الإسباني والأوروبي لم يتغير بشأن الصحراء بخصوص “حق تقرير المصير “.

واعتبرت “لاراثون” ان المغرب قام ب”قرصة أذن” لبوريل بعد تصريحاته، وهو ما أكده وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمن بالخارج، ناصر بوريطة، فرصة زيارة وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بايربوك إلى الرباط، للرد على بوريل.

واضافت لاراثون ان موقف بوريل “لا يعكس الموقف الاسباني ولا حتى الأوروبي تجاه قضية الصحراء” خاصة “بعد أن صرح القطاع الخارجي للاتحاد الاوروبي بأنه يثمن الجهود الجدية للمغرب في إطار الحل السياسي والحكم الذاتي”.

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