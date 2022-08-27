تطوان ..مصرع شخص واصابة آخرين في حادث انقلاب سيارة

هبة بريس - تطوان

لقي شخص مصرعه وأصيب 4 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، اثر حادث انقلاب سيارة بمنطقة أمساو.

السيارة من نوع “فاركونيط” انقلبت في منحدر بعدما فقد السائق التحكم فيها، مما أسفر عن وفاة شخص وإصابة آخرين.

وقد تم نقل المصابين نحة مستشفى تطوان لتلقي الاسعافتت الضرورية في حين فتحت المصالح الأمنية تحقيقا في الحاثة لمعرفة أسبابها الكاملة.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0