تطوان ..مصرع شخص واصابة آخرين في حادث انقلاب سيارة
هبة بريس - تطوان
لقي شخص مصرعه وأصيب 4 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، اثر حادث انقلاب سيارة بمنطقة أمساو.
السيارة من نوع “فاركونيط” انقلبت في منحدر بعدما فقد السائق التحكم فيها، مما أسفر عن وفاة شخص وإصابة آخرين.
وقد تم نقل المصابين نحة مستشفى تطوان لتلقي الاسعافتت الضرورية في حين فتحت المصالح الأمنية تحقيقا في الحاثة لمعرفة أسبابها الكاملة.
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9 تعليقات
إنا لله وإنا إليه راجعون البقاء لله
يارب سلامة
اللهم نسألك السلامة
الله يحفظك الجمع نشالله يارب العالمين امين امين
لاحول ولا قوة آلا بالله . نصيحة للشباب إذا أردتم النزهة فاختاروا المنتزهات السهلة طرقها ولا تسرعوا.
لا حول ولا قوه الا بالله الله يشفيهم مساكن
لا حولا ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
الله قلل العترت ياربي