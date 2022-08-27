منظمة حقوقية تطالب النيابة العامة بتونس باعتقال زعيم الانفصاليين

2022-08-27 / 18:37
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هبة بريس - الرباط

سجلت الهيئة الوطنية لحقوق الانسان بالمغرب، باستغراب كبير خبر استقبال الرئيس التونسي لزعيم “جبهة البوليساريو الانفصالية “، والمتابع في عدة قضايا تتعلق بجرائم ضد الإنسانية وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

ونددت الهيئة الوطنية لحقوق الانسان، في بلاغ لها استقبال زعيم الانفصاليين معتبرة ان ما أقدم عليه الرئيس التونسي قرار متهور وغير مسؤول وعملا مرفوضا ومدانا، واستفزازا صريحا اتجاه ضحايا حقوق الانسان بالمخيمات، وخاصة الذين تعرضوا للاختطاف والاحتجاز والتعذيب والقتل في سجون البوليساريو.

وطالبت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان رئاسة النيابة العامة بتونس بالتحرك لإنصاف ضحايا الأفعال الاجرامية الجسيمة لإبراهيم غالي وتعلن أنها بصدد تهييئ شكاية رسمية إلى الجهة القضائية بتونس بهذا الشأن.

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