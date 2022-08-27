رئيس جزر القمر: نأسف لغياب المغرب أحد أعمدة إفريقيا عن قمة تيكاد8
هبة بريس
أعربت جزر القمر عن أسفها لغياب المملكة المغربية، عن مؤتمر طوكيو الدولي الثامن حول التنمية الإفريقية (تيكاد 8) الذي افتتح يوم السبت في تونس العاصمة.
وقال رئيس جزر القمر غزالي العثماني في كلمته بالمؤتمر “أود أن أعرب عن أسفنا لغياب المغرب، أحد أعمدة إفريقيا لأسباب تتعلق بالامتثال للقواعد التي وضعت حتى الآن لتنظيم قمة تيكاد هذه”
وأضاف قائلا “نأمل ألا يؤثر ذلك على توقعات شعوبنا في هذه الشراكة الاستراتيجية بين إفريقيا واليابان”.
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17 تعليقات
لا داعي للتاسف المغرب أحسن مافعل وكنا نتوقع منه ذالك لان لديه كرامة وعزة النفس المغربية الحرة فالصحراء مغربية احبوا أم كريهوا سواءا بهذا المؤتر أو غيره.
أكبر غلطة للرئيس التونسي في حياته لقد دمر العلاقات الدبلوماسية بينا وبينه ( والظالم ابدأ ويبقى القوس مفتوح.
المغرب لديه عداوة مع البوليزاريو منذ سنوات طويلة ولحد الآن ولكن للاسف الشديد الرئيس التونسي قيس سعيد لم يحسم الأمر بجدية وإنما تهور واسرع بهذا التصرف الرذيل في حق الشعب المغربي ولم ينظر إلى المعاملات الطبية التي قام بها المغرب من أجل تونس وكما يقال المثل المغربي الدنيا دوارة اليوم عليك وغذا عليا…
لوكنت أنا في مكانه لفعلت ذالك وانسحبت فوراً بدون تردد..مغرب بلد إسلامي يحب الخبر ولكن من اراد الشوشرة سيقف له..
من اراد زعزعة الاستقرار السياسي وتخريبه في بلادنا سنقف له بالمرصاد لكل من تعدى حدود الله..
من تعدى حدود الله ظلم نفسه ونحن شعب مغربي حر ونفتخر بملكنا الغالي دائما سباقا لحماية وطنه وشعبه بكل سيادة وكرامة حفظه الله ورعاه ونصره وايده وهو من يحمي وطنه من العدوي وأطال آلله في عمره.
عمل شهم وشجاع من طرف المغرب بانسحابه من هذآ المؤتمر…
المغاربة رجال لديهم كرامة وعزة النفس الحرة ونفتخر بهم ..
اجمل واروع وافظل خطوة قام بها المغرب الشجاع ونفتخر يجب على الدول العربية والافريقيا أن تنسحب بدورها حتى تكون عبرة للرئيس التونسي قيس سعيد.
نفتخر بمغربنا لا يحب الظلم ..عاش الملك محمد السادس نصره الله وايده دائما سباقا للخير وحماية وطنه وشعبه ونحن جند مجندين ورائه..
لقد تجاوزت تونس الحدود وتهورت بفعلها هذآ والمغرب لم ينساها لها ستدفع الثمن غالي جدآ ..
في رئي يجب الانسحاب الكلي من هذآ المؤتمر حتى تكون عبرة لمن سولت له نفسه بمس كرامة وسيادة الشعب المغربي الحر.والرسالة موجه للرئيس التونسي قيس سعيد.
استقبال الرئيس التونسي قيس سعيد للزعيم جبهة البوليزاريو هذا دليل على أن الرئيس التونسي قيس سعيد اعترافه بالبوليزاريو وهذا يسمى نفاق بعينيه..
متى تونس احبت الخير للشعب المغربي ؛ كانت دائما تتسابق مع المغرب في استثمارها وبالاخص في مجال السياحة ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
في نظري يجب على المغرب تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع تونس مادام هذآ الرئيس يحكمها ….
أظن أن النظام العسكري الجزائري الإرهابي يضحك من اذنه على هذا التصرف الرذيل الذي قام به هذآ الخائن حسبي الله ونعم الوكيل.
عمل شجاع من المغرب يستحق التقدير والاحترام ونفتخر به وهذا راجع إلى حسن تربيتنا واخلاقنا لاتسمح بمسح كرامتنا على الأرض فنحن شعب مثقف وواعي والحمدلله.