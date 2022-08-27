رئيس جزر القمر: نأسف لغياب المغرب أحد أعمدة إفريقيا عن قمة تيكاد8

هبة بريس

أعربت جزر القمر عن أسفها لغياب المملكة المغربية، عن مؤتمر طوكيو الدولي الثامن حول التنمية الإفريقية (تيكاد 8) الذي افتتح يوم السبت في تونس العاصمة.

وقال رئيس جزر القمر غزالي العثماني في كلمته بالمؤتمر “أود أن أعرب عن أسفنا لغياب المغرب، أحد أعمدة إفريقيا لأسباب تتعلق بالامتثال للقواعد التي وضعت حتى الآن لتنظيم قمة تيكاد هذه”

وأضاف قائلا “نأمل ألا يؤثر ذلك على توقعات شعوبنا في هذه الشراكة الاستراتيجية بين إفريقيا واليابان”.

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