عقب خلافه و دنيا بطمة ..محمد الترك يقدم على هذه الخطوة

نجلاء مزيان

أعلن محمد الترك، زوج الفنانة دنيا بطمة على إغلاق حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “أنستغرام”،بسبب خلافه مع الفنانة السالف ذكره إسمها.

و شارك رجل الأعمال البحريني عبر تدوينة قام بنشرها بذات المنصة، -شارك- جمهوره و متابعيه الأزمة النفسية التي يمر بها، مشيرا أنه لم يتلقى الدعم و المساندة من المقربين.

و كتب محمد الترك:”سوف يتم اغلاق حسابي هذا ، شكرا لكم محب وشكرا لك عدو ولكن الله يعلم وانتو لا تعلمون اسمحلو اذا كنت ضيف ثقل عليكم ي بالسنوات الماضيه ولكن كل ما شاركته عبر حسابي لحظات جميله وذكريات احتفظ بها”.

و اختتم تدوينته قائلا:”حاولت ان ارسم ابتسامه على كل من عرفت او احتاجني في يوم، اما اليوم لم اجد من يرسم ابتسامه لي، اکرر اعتذاري لكم جميعا”.

و يشار أن الترك و زوجته دنيا بطمة ألغيا متابعة بعضهما البعض بموقع انستغرام، مما رجح مجموعة من النشطاء انفصالهما.

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