قيس سعيد

الاعلامي محمد كريشان: قيس سقط وغامر وأدخل تونس في نفق مظلم

2022-08-27 / 16:38
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محمد منفلوطي_ هبة بريس

لازالت تداعيات استقبال زعيم الانفصاليين من قبل الرئيس التونسي قيس سعيد، تتصدر المشهد الاعلامي وتلقي بظلالها على الواقع السياسي، بيد أنها وحدت من جديد الجبهة الداخلية للاحزاب المغربية معارضة وأغلبية على كلمة سواء، مفادها، أن قضيتنا الوطنية خط أحمر.

” شطحة قيس” المفضوخة، نالت نصيبها من الانتقاذات حتى على لسان أبرز سياسيي تونس الشقيقة وأمناء أحزابها، وحتى مواقف بعض من اعلامييها كان لهم موقف مشرف، ذلك ماذهب إليه الإعلامي التونسي بقناة الجزيرة “محمد كريشان” الذي وصف قرار سعيد بالمغامرة التي ستدخل البلاد في نفق مظلم.

وتفاعل كريشان على حسابه تويتر بالقول: “ما قام به الرئيس قيس سعيد مغامرة بلا أفق تهدد بدخول تونس إلى نفق مظلم ومرحلة من التيه. الله يحفظ تونس من كل سوء”.

واعتبر الاعلامي التونسي محمد كريشان، إستقبال زعيم الإنفصاليين بشكل رسمي، بالسقطة التاريخية، حيث كتب قائلا: “سقطة تاريخية فادحة في تعامل الدولة التونسية مع قضية الصحراء.

‏كان تقليدا راسخا لعقود حرص تونس على عدم التورط في هذه القضية بأي شكل من الأشكال.. إلى أن جاءت خطوة قيس سعيّد لتنسف كل ذلك.. تماما كما نسف كل مقومات الديمقراطية وكل هيبة لدولة تحترم نفسها. الله المستعان”.

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‫10 تعليقات

  1. وهل،استقبال سعيد للمجرم،الرخيص،ابراهيم تعد،مشكلة للمغرب ولا والله الدول عديدة وكثيرة تؤيذ،وحدة،المغرب،الترابية، اذن،اين،المشكل سعيد،مجرد،استاذ،انتخبوه،الطلبة،وهو لايعرف،السياسة،ولا حتى تاريخ تونس، مجرد،بيذق،بيد،الكبرانات، الجزاءريين،الذين،قتلوا،250000جزاءري،في،العشرية،السوداء وإطالة،عمرهم،هو،مجرد استدراج من الله عز وجل،حتى،يؤخذهم،اخد عزيز،مقتدر والايام،الجاية تجيب،عن كلامي، وسترون،نهايتهم،وسوء خاتمتهم، والله،يمهل،ولايهمل،

  2. السياسة ليس لها وجه ،و رءيس تونس استعمل وجه من اوجهها لعل الو عود تنقده مماهو. فيه ، لكن هيهات هيهات ما أقدم عليه من قرار و ليس الاول ،اما قضية الصحراء لا قيس سعيد و لا غيره يمكن ان يغير الواقع ،نحن في صحرلءنا نعيش و نستثمر و خيراتها كلها للمغرب ، هده الأوراق يستعملها الجار الدي لم يستيقظ من سباته طمعا في شيء و هو كرهه للمغرب ليس الا ، فالاستاد و ليس السياسي قيس يصلح فقط لإلقاء المقررات …..

  5. هاد التبرهيش ديال قيس سعيد يصدق فيه قول المتنبي:

    وَما قَتَلَ الأَحرارَ كَالعَفوِ عَنهُمُ***وَمَن لَكَ بِالحُرِّ الَّذي يَحفَظُ اليَدا
    إِذا أَنتَ أَكرَمتَ الكَريمَ مَلَكتَهُ**وَإِن أَنتَ أَكرَمتَ اللَئيمَ تَمَرَّدا

    إيوا نوض انت تضامن معاهم، ودعمهم فالوقت اللي مكان حتى واحد يقدر يمشي عندهم، وصيفط ليهم مواد طبية ومستشفى ميداني مجهز عن آخره فوقت كوفيد منين عانوا على انهيار المنظومة الصحية…
    الحاصول : إذا لم تستحي فاصنع ما شئت

  8. قيس رجل ضالم منقلب على الشعب والانتخابات التونسية دكتاتور. الصحراء مغربية وستبقى مغربية ولي راجل اقرب

  10. السؤال المطروح ، هو من المستفيد من توتر العلاقات التونسية المغربية؟ ولماذا هذا التحول في السياسة التونسية في هذا الظرف بالذات؟

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