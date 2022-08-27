قيس سعيد

الاعلامي محمد كريشان: قيس سقط وغامر وأدخل تونس في نفق مظلم

2022-08-27 / 16:38
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محمد منفلوطي_ هبة بريس

لازالت تداعيات استقبال زعيم الانفصاليين من قبل الرئيس التونسي قيس سعيد، تتصدر المشهد الاعلامي وتلقي بظلالها على الواقع السياسي، بيد أنها وحدت من جديد الجبهة الداخلية للاحزاب المغربية معارضة وأغلبية على كلمة سواء، مفادها، أن قضيتنا الوطنية خط أحمر.

” شطحة قيس” المفضوخة، نالت نصيبها من الانتقاذات حتى على لسان أبرز سياسيي تونس الشقيقة وأمناء أحزابها، وحتى مواقف بعض من اعلامييها كان لهم موقف مشرف، ذلك ماذهب إليه الإعلامي التونسي بقناة الجزيرة “محمد كريشان” الذي وصف قرار سعيد بالمغامرة التي ستدخل البلاد في نفق مظلم.

وتفاعل كريشان على حسابه تويتر بالقول: “ما قام به الرئيس قيس سعيد مغامرة بلا أفق تهدد بدخول تونس إلى نفق مظلم ومرحلة من التيه. الله يحفظ تونس من كل سوء”.

واعتبر الاعلامي التونسي محمد كريشان، إستقبال زعيم الإنفصاليين بشكل رسمي، بالسقطة التاريخية، حيث كتب قائلا: “سقطة تاريخية فادحة في تعامل الدولة التونسية مع قضية الصحراء.

‏كان تقليدا راسخا لعقود حرص تونس على عدم التورط في هذه القضية بأي شكل من الأشكال.. إلى أن جاءت خطوة قيس سعيّد لتنسف كل ذلك.. تماما كما نسف كل مقومات الديمقراطية وكل هيبة لدولة تحترم نفسها. الله المستعان”.

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