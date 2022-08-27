جمارك وشرطة باب سبتة تحبط محاولة تهريب 117 كلغ من المخدرات

2022-08-27 / 15:52
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هبة بريس

تمكنت عناصر جمارك وشرطة معبر باب سبتة ، خلال عملية مشتركة اليوم السبت ، من إحباط محاولة تهريب 117 كلغ من المخدرات من طرف مواطن إسباني.

فقد تمكنت فرقة مكافحة المخدرات المشتركة بين الجمارك والشرطة بمعبر باب سبتة في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت ، حسب مصدر جمركي ، من ضبط 117 كلغ من مخدر الشيرا مخبأة على شكل صفائح داخل سيارة مسجلة باسبانيا ،كان يقودها مواطن إسباني الجنسية ،والذي كان يحاول تهريب المخدرات نحو المدينة السليبة.

وجرى اكتشاف المخدرات المحجوزة بعد أن حامت الشكوك حول سائق السيارة ، لتقوم فرقة مشتركة بين عناصر الجمارك والأمن، بتفتيش دقيق لهيكل السيارة وحمولتها بالاستعانة بالكلاب البوليسية المدربة، ما أسفر عن ضبط صفائح من المخدرات مدسوسة بعناية داخل هيكل السيارة، إذ كان المهرب يعتزم المرور بها إلى المدينة المحتلة ،ومن تم نحو ميناء الجزيرة الخضراء.

وقد تمت إحالة سائق السيارة الإسباني الجنسية على مصالح الشرطة القضائية بتطوان لتعميق البحث تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

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