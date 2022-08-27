البيجيدي: استقبال قيس سعيد لزعيم البوليساريو “ضربة جسيمة للعلاقات التاريخية بين البلدين”

2022-08-27 / 15:17
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هبة بريس - الرباط

اعتبر حزب العدالة والتنمية، أن استقبال الرئيس التونسي لزعيم المرتزقة ابراهيم غالي، لا يؤثر بأي شكل من الأشكال على عدالة وقوة الموقف المغربي في موضوع مغربية الصحراء المستند على حقائق التاريخ ومعطيات الجغرافيا وأدلة الشرع والقانون، فضلا عن دعم المجتمع الدولي الكبير والمتنامي.

وفي هذا الصدد، أدان الحزب بأشد العبارات هذا التصرف معتبرا إياه عدائيا اتجاه المغرب.

واعتبر الحزب أن هذه الخطوة، تطورا خطيرا وغير مسبوق، وضربة جسيمة للعلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين، وموقفا معاديا ومنحازا ضد قواعد حسن الجوار والشراكة، وخيارات البناء المغاربي الوحدوي، ويخدم مخططات التجزئة والتقسيم التي شكلت معاهدة مراكش للاتحاد المغاربي تعاقدا لمحاربتها.

وشدد الحزب، على أن خارطة الطريق حول النزاع المفتعل حول قضية الصحراء المغربية، قد حددها جلالة الملك في خطابه الأخير بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب، ونؤكد مساندتنا للخطوات التي أعلنت عنها بلادنا في مواجهة هذا التطور الخطير والعدائي.

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