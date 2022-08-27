السفير المغربي بتونس حسن طارق يعود إلى الرباط

2022-08-27 / 13:57
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هبة بريس - الرباط

وصل صباح يومه السبت، السفير المغربي بتونس، حسن طارق الى المغرب.

وحل السفير المغربي رفقة وفد من السفارة المغربية بتونس ومسؤولين مغاربة الى مطار الرباط سلا، بعد استدعائه من طرف وزارة الخارجية أمس الجمعة للتشاور.

هذا وكانت وزارة الخارجية المغربية، قد أكد أن الاستقبال الذي خصصه رئيس الدولة التونسية لزعيم الميليشيا الانفصالية يعد عملا خطيرا وغير مسبوق، يسيء بشكل عميق إلى مشاعر الشعب المغربي وقواه الحية”.

و أضاف بلاغ للوزارة أن “تونس ضاعفت مؤخرا المواقف والتصرفات السلبية تجاه المملكة المغربية ومصالحها العليا”.

وشدد ذات البلاغ على أن موقف الحكومة التونسية “في إطار منتدى التعاون الياباني الإفريقي (تيكاد ) جاء ليؤكد بشكل صارخ موقفها العدائي” .

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‫2 تعليقات

  1. هذا هو السبب سفير فاشل كان نائما وترك الجزائر تفعل ما تريد في تونس.. ينبغي ان يحاسب

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