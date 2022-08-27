الناظور .. غرق طفلين داخل أحد الأحواض المائية المخصصة للسقي

2022-08-27 / 13:20
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هبة بريس : وجدة

لقيا طفلان شقيقان حتفهما غرقا بأحد الاحواض المائية المخصصة لسقي أراضي زراعية يوم الخميس 25 غشت الجاري، بدوار أولاد بوزيان بجماعة أولاد ستوت(زايو) التابعة ترابيا لإقليم الناظور.

وحسب مصادر، فإن الشقيقين يبلغان من العمر 16 و13 سنة على التوالي، وقد توجها إلى الحوض المائي للسباحة وهو محاط بحاجز، قبل أن يغرقا داخل الحوض ليفارقا الحياة.

وفور علمها بالخبر، تدخلت عناصر الوقاية المدنية وقامت بانتشال جثث الطفلين الغريقين، وتم نقلهما صوب مستودع الأموات للمستشفى الحسني بالناظور.

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