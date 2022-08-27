تظاهرة ملتقى ” انمودا ” بتافراوت المولود تستقطب أزيد من 5000 زائر

نجلاء مزيان

تحت شعار ” تنمية ، ثقافة ” نظمت جمعية تافراوت المولود إتصال بدعم من عدد من الشركاء، وعلى مدى يومين أيام 24 و 25 غشت الجاري، تظاهرة ملتقى المهاجرين ” انمودا ” في دورته الرابعة ، وذلك بمركز جماعة تافراوت المولود بإقليم تزنيت .

التظاهرة شدت إليها الأنظار منذ الإعلان عنها باعتبار أنها موجهة بالأساس للمهاجرين والذين يشكلون فئة كبيرة من أبناء المنطقة، وكذلك لأنها أتت مباشرة بعد الخطاب الملكي الأخير والذي خصص جزء كبير منه للمهاجرين وللجالية، وقد عرفت تنيظم عدة أنشطة وفقرات وندوات وسهرات فنية استقطبت جمهور وزوار كثر فاقوا توقعات المنظمين .

وأهم ما ميز اليوم الأول هو تنظيم معرض خاص بعرض منتوجات التعاونيات داخل الإقليم، عرف مشاركة أكثر من ثلاثين تعاونية، وقد أشرف على افتتاحه عدد من المسؤولين على صعيد الإقليم كالنائب البرلماني عبد الله الغازي ورئيس المجلس الإقليمي ورئيس قسم الشؤون القروية بالعمالة بالإضافة إلى مدير المديرية الإقليمية للفلاحة وعدد من رؤساء الجماعات ومنتخبون بالإقليم .

وبالإضافة إلى المعرض ثم تنظيم دورة تكوينية لفائدة ممثلوا التعاونيات الحاضرة، وخاصة النساء، وقد أشرف عليها ممثلوا الشبكة الإقليمية للتعاونيات بتزنيت .

أما اليوم الثاني من الملتقى فقد تميز بتنظيم ندوة حول الهجرة والتنمية والتي أطرها بعض أعضاء جمعية هجرة وتنمية وعرفت حضور عدد من المهتمين بشؤون الهجرة وعدد من الفاعلين الجمعويين والسياسيين، وكذلك عدد مهم من المهاجرين من المنطقة ومن خارجها .

ومن الفقرات المميزة التي نظمت كذلك خلال الملتقى السهرتين الفنيتين، والتي استقطبت الختامية لوحدها جمهور غفير فاق 5000 متفرج ، وقد حرص المنظمين على المزج فيهما بين التراث الفني للمنطقة متمثل في الفرق الفلكورية المحلية، وبين الأغنية العصرية والمجموعات الغنائية، وأشهرها مجموعة اودادن والتى داع صيتها على الصعيد العالمي حيث أحيت السهرة الختامية .

يذكر أن جميع الأنشطة والفقرات المنظمة خلال الملتقى تخللتها تكريمات وتقديم دروع تذكارية لبعض المهاجرين الذين قدموا خدمات للمنطقة في مختلف المجالات، وكذلك تكريمات وتقديم جوائز نقدية للتلاميذ أبناء المنطقة المتفوقين في مختلف المستوايات الدراسية .

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