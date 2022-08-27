حجز كمية مغشوشة من زيت الزيتون بقلعة السراغنة

ع اللطيف بركة - هبة بريس

حجزت مصالح الدرك بالمركز الترابي العرارشة التابع لإقليم قلعة السراغنة حوالي 10 أطنان من زيت الزيتون المغشوش، التي كانت موجهة إلى الاستهلاك.

وتأتي هذه العملية في إطار إجراءات التفتيش الروتينية التي تقوم بها عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي العرارشة بأحد السدود القضائية، حيث حامت شكوك رجال الدرك حول سائق شاحنة قادمة من سبت جزولة (نواحي آسفي) في اتجاه مدينة بني ملال، بدا عليه نوع من الارتباك أثناء توقيفه من طرف الدركيّين.

هذا، وتفاجأ رجال الدرك لحظة تفتيشهم الشاحنة بالعثور داخلها على 10 أطنان من زيت الزيتون، حيث قاموا مباشرة بأخذ عينة منها وإرسالها إلى المختبر من أجل تحليلها، قبل أن يتم التأكد من أنها مغشوشة بسبب خلطها بكميات كبيرة من زيت المائدة.

ووفقا لما أوردته مصادر متطابقة، فإن السائق الذي كان بمعية ثلاثة أشخاص آخرين حاول تقديم رشوة لقائد الدرك الملكي تقدر ب 5000 درهما، بيد أن الأخير أصر على تطبيق القانون في حقه.

وتبعا لذلك، تم حجز الشاحنة و إيقاف السائق ومرافقيه واقتيادهم إلى مركز الدرك، حيث جرى الاحتفاظ بهم تحت تدابير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث المفتوح في هذه القضية لتحديد كافة ملابساتها والظروف المحيطة بها.

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