محمد رمضان عن الملك محمد السادس:” ملك عظيم لمملكة عظيمة”

نجلاء مزيان

تزامنا و الحملة المسعورة التي تشنها الدولة الجارة على المملكة المغربية الشريفة بهدف المساس بها و بأمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس.

أعرب النجم المصري محمد رمضان عن حبه و تقديره لملك المغرب و ذلك عبر نشره صورة تجمعه به على مختلف صفحاته بمنصات التواصل الاجتماعي، معلقا عليها :” ملك عظيم لمملكة المغرب العظيمة”.

و في سياق منفصل، يستعد محمد رمضان لمناقشة قضية مهمة في فيلمه الجديد “ع الزيرو” الذي يجمعه بالنجمة نيللي كريم ويكتبه مدحت العدل ويخرجه ماندو العدل، ويشارك في بطولته شريف دسوقى والطفل منذر مهران وعدد كبير من النجوم، وانطلق تصويره الأسبوع الماضي، حيث يتطرق رمضان إلى قضية مافيا الأعضاء البشرية في إطار اجتماعي تشويقي.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0