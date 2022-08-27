محمد رمضان عن الملك محمد السادس:” ملك عظيم لمملكة عظيمة”

2022-08-27 / 12:20
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نجلاء مزيان

تزامنا و الحملة المسعورة التي تشنها الدولة الجارة على المملكة المغربية الشريفة بهدف المساس بها و بأمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس.

أعرب النجم المصري محمد رمضان عن حبه و تقديره لملك المغرب و ذلك عبر نشره صورة تجمعه به على مختلف صفحاته بمنصات التواصل الاجتماعي، معلقا عليها :” ملك عظيم لمملكة المغرب العظيمة”.

و في سياق منفصل، يستعد محمد رمضان لمناقشة قضية مهمة في فيلمه الجديد “ع الزيرو” الذي يجمعه بالنجمة نيللي كريم ويكتبه مدحت العدل ويخرجه ماندو العدل، ويشارك في بطولته شريف دسوقى والطفل منذر مهران وعدد كبير من النجوم، وانطلق تصويره الأسبوع الماضي، حيث يتطرق رمضان إلى قضية مافيا الأعضاء البشرية في إطار اجتماعي تشويقي.

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‫4 تعليقات

  1. إستطاع جلالة الملك كسب حب الملاين بطيبوبته و ترحابه بالجميع في المغرب

  2. يولي الملك اهتماما بالفنانين والرياضين وذلك عبر الترحاب بهم واستقبالهم بكل تواضع وهذا ما جعلهم يبادلونه نفس الشعور.

  3. ملكنا خط أحمر لن نسمح لأي جهة التطاول عليه وعلى مقامه العالي بالله أحب من أحب وكره من كره.

  4. ههههههههه تنتضرون من السفاء تلميع صورة شخص ، وراه كلنا عباد الله ، ماذا عن الفيديو المنتشر على كل القنوات ؟؟،،

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