الرئيس السينغالي يقصف داعمي “الانفصاليين”: “نأسف لغياب المغرب”
هبة بريس - الرباط
عبر الرئيس السينغالي، رئيس الاتحاد الإفريقي ماكي سال، عن أسفه لغياب المغرب، عن مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا “تيكاد 8” المنعقد بتونس يومي السبت والأحد.
وفي كلمته بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر، قال الرئيس السينغالي “السنغال تأسف لغياب المغرب العضو المؤسس للاتحاد الافريقي، عن هذا الموعد الخاص بالتيكاد، بسبب مشاكل تنظيمية لها علاقة بطبيعة التمثيل”.
وأضاف الرئيس السينغالي قائلا “نأمل أن تجد هذه المشكلة حلا دائما في المستقبل ،من أجل السير الحسن لمنظمتنا و لشراكاتنا وفي بيئة هادئة و سليمة”.
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3 تعليقات
هذا الكلام يكفي ان يكون ضربة للمجراب قيس و ما من حوله و اسياده. حفظ الله الصداقة السينغالية المغربية.
عاش المملكة المغربية حرة أبية من طنجة إلى لكويرة عاش أصدقاء المغرب الصادقين وإلى الجحيم أعداء الوحدة التربية للمغرب
شكرا جزيلا لكم السيد الرئيس السينغالي لقولكم كلمة حق في وجه قيس سعيد المنقلب على الشرعية في تونس.