قيس سعيد

المنظمة الديموقراطية للشغل: موقف قيس سعيد “سابقة خطيرة”

2022-08-27 / 11:17
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هبة بريس - الرباط

عبرت المنظمة الديمقراطية للشغل، عن ادانتها وشجبها للموقف العدواني الاستفزازي للرئيس التونسي قيس سعيد باستقباله الرسمي ودون حياء لزعيم عصابة انفصاليي البوليساريو في ندوة دولية (منتدى التعاون الياباني الإفريقي ) -التيكاد- ضدا على مبادئ وأهداف المنتدى وبعد سلسلة من المواقف العدائية ضد مصالح المغرب بتوجيه وتنسيق مع السلطة العسكرية الجزائرية المعادية لوحدتنا الترابية

واعتبرت المنظمة في بلاغ لها، أن هذا الموقف المتهور سابقة خطيرة في العلاقات الأخوية والدبلوماسية بين البلدين الشقيقين استهداف صريح لوحدتنا الترابية، ومساس بالمصالح العليا للمملكة المغربية واساءة الى العلاقات الأخوية التاريخية و الروابط القوية بين الشعبين الشقيقين تونس والمغرب.

ولفتت المنظمة، الى المواقف الشجاعة لعدد من الفعاليات و التنظيمات السياسية والحقوقية والنقابية التونسية التي عبرت عن رفضها وإدانتها لهذا الانحراف السياسي الخطير والموقف العدائي اتجاه بلد شقيق، وضمنهم موقف نقابة المنظمة التونسية للشغل التي اصدرت بلاغا تندد فيه بقرار الرئيس قيس سعيد وقدم رئيسها اعتذارا للشعب المغربي مستحضرا المواقف التاريخية للمغرب في دعم تونس الشقيقة .

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