وفاة الفنان اللبناني جورج الراسي في حادث سير مروع
هبة بريس - وكالات
توفي فجر اليوم السبت، الفنان اللبناني جورج الراسي إثر تعرضه لحادث سير مروع على طريق دولي في منطقة البقاع شرق لبنان على الحدود مع سوريا.
وبحسب المعلومات المنقولة أن جورج الراسي “نام” وهو يقود السيارة قادماً عبر الحدود السورية ما أدى إلى اصطدامه بجدار كبير على طريق سريع في المصنع ووفاته على الفور هو والشابة التي كانت برفقته.
وعلى الفور، حضرت القوى الأمنية إلى مكان الحادث وفتحت تحقيقا لمعرفة الملابسات.
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19 تعليقات
إن لله وإن إليه راجعون تغمده الله بواسع رحمته واسكنه فسيح جناته مع الصديقين والشهداء وحسن اولئك رفيقا ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
عزاؤنا الى الأسرة اللبنانية بهذا المصاب الجلل والمؤلم ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إن لله وإن إليه راجعون.
ربما السرعة المفرطة هي المسبب الرئيسي في وفاته مع قلة النوم والراحة النفسية لهذا يجب الحيطة والحذر من الطريق..
ذهب ضحيت الطريق وهو لازال شابا كان عليه أن يأخذ قسطا من الراحة وينام ما فيه الكفاية حتى يتسعد للسياقة في أحسن الظروف ولكن للاسف الشديد هاهي نتيجة السرعة المفرطة وعدم الراحة النفسية ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إن لله وإن إليه راجعون.
يجب على السلطات الشرطة العلمية أن تجري البحث الدقيق وتقوم بتشريح الجتتين من أجل الوصول إلى الحقيقة ومعاقبة من كان السبب في هذه الحادثة الأليمة والمحزنة ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إن لله وإن إليه راجعون.
على ما اعتقد مؤامرة تستهدف الفنان الجورج الراسي والفتاة لتصفية الحسابات وقاموا بفعل هذه الأفعال الإجرامية في حقهما والله أعلم.. إن لله وإن إليه راجعون تغمدهما الله بواسع رحمته واسكنها فسيح جناته مع الصديقين والشهداء وحسن اولئك رفيقا ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
كل نفس ذائقة الموت ولكن للاسف الشديد لم نتمناه لهما بهذه الطريقة الأليمة والمحزنة ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إن لله وإن إليه راجعون.
يآ أيتها النفس المطمئنة ارجعي الى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جناتي عزاؤنا وعزاؤكم واحد للأسرة اللبنانية بهذا المصاب الجلل والمؤلم إن لله وإن إليه راجعون.
اللهم اغفر لهما ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والاموات أينما كانوا إن لله وإن إليه راجعون.
هاهي نتيجة السهر لأنه كان عائد من سهرة في حفل في دمشق متؤخرا ولم يأخذ قسطا من الراحة مما تسببت له في هذه الحادثة الأليمة والمحزنة ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إن لله وإن إليه راجعون.
اللهم صبر اهليهما الصبر والسلوان يآرب وارحمهما واغفر لهما واجعل قبرهما روضة من رياض الجنة يارب.
لاندري من كان وراء ذالك الحادثة الأليمة والمحزنة ولكن يجب الاطلاع على وقوع مكان الحادثة وملامسة من كان المسؤول عليها لمعاقبته باقصى عوقبة ممكنة إن لله وإن إليه راجعون.
من قتل نفسا بغير حق كأنما قتل الناس جميعا لهذا يجب على السلطات الأمنية مع تنسيق السلطات القضائية ان تجري البحث الدقيق لملامسة هذه الأفعال الإجرامية في حق هذآ الفنان الجورج الراسي والفتاة للوصول إلى مدبرها وحسبنا الله ونعم الوكيل إن لله وإن إليه راجعون.
لآ حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إن لله وإن إليه راجعون اللهم ارحمهما واغفر لهما وصبر اهليهما الصبر والسلوان يآرب ولطفك بنا..
هل الفنان الجورج الراسي مسيحي أم مسلم ؟؟؟؟
إذا كان مسلما ندعوا له بالرحمة والمغفرة واذ كان مسيحيا آلله أدرى به ..
نتيجة السرعة المفرطة والسهر الليلي يؤديان إلى مثل هذه الحادثة الأليمة والمحزنة ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
وإن كان مسيحيا يبقى بشر ولا نتمنى له مثل هذه الحادثة الأليمة والمحزنة آلله هو من يحدد مصيره وهو سبحانه وتعالى أعطى وله ما اخذ ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إن لله وإن إليه راجعون.
إن أخطر الآن في هذآ العصر الحديث هو السيارات لأن السائقين الطائشين لايحترمون قانون السير والغربب في هذآ هو عدم أخذ قسطا من الراحة النفسية ..وهذا مثال امامنا كما وقع لهذا الفنان الجورج الراسي الذي ذهب ضحية الحرب الطرق ولاحولة ولاقوة الا بالله العلي العظيم يجب الحيطة والحذر وعدم التهور لأن الطريق ليست حلبة السباق..