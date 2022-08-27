وفاة الفنان اللبناني جورج الراسي في حادث سير مروع

هبة بريس - وكالات

توفي فجر اليوم السبت، الفنان اللبناني ​جورج الراسي​ إثر تعرضه لحادث سير مروع على طريق دولي في منطقة البقاع شرق لبنان على الحدود مع سوريا.

وبحسب المعلومات المنقولة أن جورج الراسي “نام” وهو يقود السيارة قادماً عبر الحدود السورية ما أدى إلى اصطدامه بجدار كبير على طريق سريع في المصنع ووفاته على الفور هو والشابة التي كانت برفقته.

وعلى الفور، حضرت القوى الأمنية إلى مكان الحادث وفتحت تحقيقا لمعرفة الملابسات.

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