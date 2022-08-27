هدموا البيوت ودمروا القيم.. خطيب الحرم المكي يحذر من “مؤثري الويب”

هبة بريس - وكالات

حذر الشيخ فيصل غزاوي خطيب الحرم المكي، من مشاهير التواصل الاجتماعي والتأثر بهم، مؤكدا أنهم يبثون رسائل هدم البيوت، ويدمرون القيم والمبادئ.

وأضاف خطيب الحرم المكي في خطبة الجمعة على المرأة العاقلة أن تجتهد في أداء حقوق زوجها الصالح، وعلى الزوج معاملة زوجته بالإحسان والرحمة، موجها رسالة إلى الأزواج قائلا: “اتقوا الله في زوجاتكم وعاملوهن بالإحسان والرحمة”.

وحذر غزاوي الزوجين من الذين يحاولون الإفساد بينهما، أو الاستماع لمن يحاول الوقيعة بينهما، مؤكدا أن بيوت آمنة وأسرا متماسكة تشتت جراء الفتنة.

وأكد أن أخطر ما يفسد العلاقة الزوجية، التخبيب وهو من كبائر الذنوب قال عليه الصلاة والسلام: (ليسَ منَّا من خبَّبَ امرأةً علَى زوجِها)، ألا فليتق الله أولئك الذين يسعون بالفتنة بين الأصفياء ويلتمسون العنت للبرآء، فكم من بيوت آمنة تفرق جمعها وتصدع بنيانها، وكم من أسر متماسكة تشتت شملها وتقاطع أفرادها من جراء هذا الجرم العظيم والفعل الأثيم.

وتابع خطيب المسجد الحرام فيصل غزاوي: “استثمروا أوقاتكم في أعمال تخدم أهداف الإصلاح الاجتماعي، كالخطابة وإلقاء الدروس والمقالات الهادفة في وسائل الإعلام المختلفة، كمجال الحفاظ البناء الأسري”.

واختتم خطبته بقوله: “عباد الله إن تقوية الأبوين صلتهما بالله، بالمحافظة على إقامة الصلاة وغيرها من شعائر الدين، ولزوم التقوى والمراقبة أساس في استقامة الأولاد وثبات بناء الأسرة، وتأملوا قول الله تعالى: وكان أبوهما صالحا، ففيه دلالة على أن صلاح الآباء يفيد الحفظ في ذريتهم، وأن بركة صلاحهم تشمل من وراءهم من نسلهم”.

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