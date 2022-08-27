المنظمة التونسية للشغل تستنكر “حماقة قيس” وتعدد أفضال المغرب على تونس

2022-08-27 / 10:31
2
هبة بريس

عبر محمد الأسعد عبيد، الأمين العام للمنظمة التونسية للشغل، عن استنكاره لاستقبال زعيم “البوليساريو” من طرف الرئيس التونسي قيس سعيد.

وقال الأسعد عبيد، أن القذافي ورؤساء الجزائر لم يفعلوها علنا، مشيرا إلى أن ستقبال رسمي لجماعة لا يعترف بهم أحد إلا القليل وفي زوايا مظلمة.

وتابع الأسعد عبيد مخاطبا قيس سعيد بالقول من كلفك لكي تعترف بجماعة منشقة على الدولة المغربية?، مضيفا أنه بهذه الحماقة لقد خلقت أزمة ديبلوماسية بين دولتين شقيقتين منذ زمن بعيد.

وأضاف الأمين العام للمنظمة التونسية للشغل، أن قضية الصحراء هي موضوع مغربي ولا يحق لنا أن نتدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة.

وعدّد ذات المتحدث، أفضال المغرب على تونس، مشيرا أن الدولة المغربية هي من الأوائل الذين وقفوا معنا في محنة الكوفيد 19 وفي الأزمة السياحية، ومسترسلا بالقول “أنا النقابي ابن النقابي لا يمكن أن أنسى خروج الشعب المغربي الشقيق عن بكرة أبيه في أكبر مظاهرة في تاريخ المغرب العربي الكبير يوم اغتالت أيادي الغدر المناضل النقابي الكبير فرحات حشاد سنة 1952″، قبل أن يختم بالقول: “معذرة وألف معذرة وأنتم أفضالكم على شعبنا كبيرة جدا”.

ما رأيك؟
المجموع 7 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of رئيس حزب تونسي: استقبال زعيم البوليساريو “غباء دبلوماسي وانتحار سياسي”

رئيس حزب تونسي: استقبال زعيم البوليساريو “غباء دبلوماسي وانتحار…

2022-08-27 / 15:35
Photo of البيجيدي: استقبال قيس سعيد لزعيم البوليساريو “ضربة جسيمة للعلاقات التاريخية بين البلدين”

البيجيدي: استقبال قيس سعيد لزعيم البوليساريو “ضربة جسيمة للعلاقات…

2022-08-27 / 15:17
Photo of عاجل: احتجاجا على مشاركة “البوليساريو”.. رئيس غينيا بيساو ينسحب من قمة تيكاد8

عاجل: احتجاجا على مشاركة “البوليساريو”.. رئيس غينيا بيساو ينسحب…

2022-08-27 / 14:58
Photo of البام: استقبال رئيس تونس لزعيم الانفصاليين “فعل غير مسبوق”

البام: استقبال رئيس تونس لزعيم الانفصاليين “فعل غير مسبوق”

2022-08-27 / 14:32
Photo of السفير المغربي بتونس حسن طارق يعود إلى الرباط

السفير المغربي بتونس حسن طارق يعود إلى الرباط

2022-08-27 / 13:57
Photo of الاتحاد الدستوري يستنكر خطوة قيس سعيد “العدائية”

الاتحاد الدستوري يستنكر خطوة قيس سعيد “العدائية”

2022-08-27 / 12:41
Photo of الرئيس السينغالي يقصف داعمي “الانفصاليين”: “نأسف لغياب المغرب”

الرئيس السينغالي يقصف داعمي “الانفصاليين”: “نأسف لغياب المغرب”

2022-08-27 / 11:58
Photo of حزب تونسي: قيس سعيد يدمر علاقاتنا مع الدول الشقيقة والصديقة

حزب تونسي: قيس سعيد يدمر علاقاتنا مع الدول الشقيقة…

2022-08-27 / 11:42
Photo of نزار بركة: حكام تونس الجدد اختاروا الاصطفاف إلى جانب الهشاشة واللاستقرار

نزار بركة: حكام تونس الجدد اختاروا الاصطفاف إلى جانب…

2022-08-27 / 11:28
Photo of المنظمة الديموقراطية للشغل: موقف قيس سعيد “سابقة خطيرة”

المنظمة الديموقراطية للشغل: موقف قيس سعيد “سابقة خطيرة”

2022-08-27 / 11:17

‫2 تعليقات

  1. هاد قبيح بضم القاف تاه وفقد البوصلة وبدأ يخبط خبط عشواء تحت ضغط المجتمع التونسي وابتزاز كابورات الجزاير. الله يرد به اوصافي

  2. أليس هناك علاقة بتواجد رئيس فرنسا بالجزاءر واستقبال قيس سعيد لممثل البوليزاريو ؟ أليس هناك أيادي خفية للمخدرات الفرنسية ؟ أسئلة تبادر إلى الدهن في هدا لعمل الاستفزازي الدي اقبل عليه سعيد ضد المغرب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق