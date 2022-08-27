المنظمة التونسية للشغل تستنكر “حماقة قيس” وتعدد أفضال المغرب على تونس

هبة بريس

عبر محمد الأسعد عبيد، الأمين العام للمنظمة التونسية للشغل، عن استنكاره لاستقبال زعيم “البوليساريو” من طرف الرئيس التونسي قيس سعيد.

وقال الأسعد عبيد، أن القذافي ورؤساء الجزائر لم يفعلوها علنا، مشيرا إلى أن ستقبال رسمي لجماعة لا يعترف بهم أحد إلا القليل وفي زوايا مظلمة.

وتابع الأسعد عبيد مخاطبا قيس سعيد بالقول من كلفك لكي تعترف بجماعة منشقة على الدولة المغربية?، مضيفا أنه بهذه الحماقة لقد خلقت أزمة ديبلوماسية بين دولتين شقيقتين منذ زمن بعيد.

وأضاف الأمين العام للمنظمة التونسية للشغل، أن قضية الصحراء هي موضوع مغربي ولا يحق لنا أن نتدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة.

وعدّد ذات المتحدث، أفضال المغرب على تونس، مشيرا أن الدولة المغربية هي من الأوائل الذين وقفوا معنا في محنة الكوفيد 19 وفي الأزمة السياحية، ومسترسلا بالقول “أنا النقابي ابن النقابي لا يمكن أن أنسى خروج الشعب المغربي الشقيق عن بكرة أبيه في أكبر مظاهرة في تاريخ المغرب العربي الكبير يوم اغتالت أيادي الغدر المناضل النقابي الكبير فرحات حشاد سنة 1952″، قبل أن يختم بالقول: “معذرة وألف معذرة وأنتم أفضالكم على شعبنا كبيرة جدا”.

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