نهاية العطلة الصيفية.. “الأوطوروت” تدعو السائقين الى تنظيم تنقلاتهم

هبة بريس

أوصت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب مستعملي الطريق السيار تنظيم تنقلاتهم قبل السفر، بمناسبة العودة من العطلة الصيفية وخاصة عند نهاية الأسبوع الأخير من شهر غشت.

وأفادت الشركة، في بلاغ لها، أن شبكة الطرق السيارة ستعرف حركة سير مهمة خلال الفترات الزمنية ما بين الساعة الرابعة بعد الزوال والعاشرة ليلا، وأوصت مستعملي الطريق السيار تنظيم تنقلاتهم قبل السفر والاستعلام عن حالة حركة المرور الآنية من خلال تحميل تطبيق ADMTRAFIC.

ومن أجل سفر آمن ومريح، دعت الشركة أيضا مستعملي الطريق السيار إلى أخذ قسط من الراحة بعد كل ساعتين من السياقة ومراقبة حالة العجلات، وعدم استعمال ممر الطوارئ إلا في حالات الضرورة القصوى.

كما أوصتهم بالاطلاع على الرصيد المتبقي في “الباس جواز” الخاص بهم والحرص على تعبئته قبل الولوج إلى الطريق السيار، وتوخي المزيد من اليقظة أثناء المرور عبر مناطق قد تعرف ضبابا كثيفا أو تساقطات مطرية محتملة، مع تخفيف السرعة، واحترام مسافة الأمان، وتشغيل الأضواء الضرورية للعربة حتى في وضح النهار.

ووضعت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب رهن إشارة زبنائها – مستعملي الطريق الرقم 5050 للمزيد من المعلومات.

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