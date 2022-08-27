وجدة.. توقيف ثلاثيني متورط بحيازة وترويج الأقراص المهلوسة
تمكنت عناصر فرقة مكافحة العصابات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة وجدة، مساء يوم أمس الجمعة 26 غشت الجاري، من توقيف شخص من ذوي السوابق القضائية من مواليد 1992 متلبسا بحيازة وترويج الاقراص الطبية المهلوسة.
المعطيات الأولية للتحريات، بينت ان المعني بالأمر يشكل موضوع أبحاث على الصعيد الوطني من أجل تكوين عصابة إجرامية تتعاطى لسرقة الدراجات النارية والتزوير واستعماله وشراء المسروق وخيانة الأمانة.
فيما اسفرت عمليات التفتيش التي اجريت في إطار نفس القضية من حجز مجموعة قطع واكسسوارات مختلفة واقفال دراجات نارية مسروقة، وما مجموعه 60 قرصا طبيا مهلوسا نوع ريفوتريل 2 ملغ، و 8 اقراص نوع إيركا، وقنينة غاز مسيل للدموع، وسكين كبير الحجم، وهاتف نقال فضلا عن مبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات نشاطه المحظور.
وقد تم إخضاع المشتبه فيه لتدابير الحراسة النظرية لذمة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.
وتندرج هذه القضية في إطار المجهودات الأمنية المتواصلة التي تبذلها عناصر الأمن الوطني لإيقاف المبحوث عنهم من أجل الاشتباه في تورطهم في قضايا الجرائم الماسة بالأشخاص والممتلكات وترويج المنبهات والمؤثرات العقلية.
18 تعليقات
يجب على الإدراة العامة للأمن الوطني ان تقوم بحملة واسعة الاعتقالات اصحاب المخدرات واللصوص والشركات الإجرامية لوضع حد لهذا التسيب..
على القضاء تشديد العقوبة على اصحاب المخدرات ومروجوها ..
تحية لرجال الامن على عملهم المخلص ونتمنى تكثيف الجهود من أجل إيقاف مبحوثين اخرين والمزيد منهم..
أعراق البلاد والشباب بالمخدرات والهلوسة والكحول اين الأمن ..
لماذا لا تسرد علينا ملفات الفساد و ملفات رخص صيد أعالي البحار لماذا لا تفتح ملفات استيراد البترول..
هدف الحكومة تدمير الشباب لكي لا يحاسبهم على نهب الثروات..
اين مسؤولية الدولة ومؤسساتها وسهرها على ابناء هدا الوطن تقصير وانفلات أمني في هذا المجال ..
كل أفراد الشعب المغربي يعرفون مكان ترويج المخدرات إلا السلطات الأمنية فهي تجعل ذالك ..
هذه سياسة الحكومة للتظليل وتحويل الأنظار عن التسيير الكارثي والهاء الشعب والضحك على الذقون..
الاوضاع الاجتماعية المزرية انعدام فرص الشغل والبطالة المرتفعة ومن بينها الضياع و انعدام مستقبل الشباب..
تحية تقدير واحترام للامن الوطني على عمله الشجاع ..
نتمنى انعدام هاته الحشرات الضارة التي تشكل خطرا كبيرا على المجتمع ومعاقبتها قانونيا..
كل هذه المصائب ناتجة عن عدم تطبيق حكم الاعدام ضد هؤلاء المجرمين..
على الدولة ايجاد حلول لما يقع في المغرب والصورة المسيئة التي يعطونها تجار المخدرات لبلدنا وان تتصدى لهم ..
المخدرات انتشرت في جميع المدن المغربية وبسببها كثر الاجرام وانعدمت الرحمة ..
اللهم اهدي شبابنا الى الطريق المستقيم واعفوا عنهم واغفر لهم ..
يجب استخدام السلاح للقضاء على المشرملين والجانحين وأصحاب المخدرات وكل من لم يمتثل لاوامر الشرطة..
اللهم ردنا اليك ردا جميلا. ونتمنى الهداية لاصحاب تجار المخدرات..