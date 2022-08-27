وجدة.. توقيف ثلاثيني متورط بحيازة وترويج الأقراص المهلوسة

هبة بريس : وجدة

تمكنت عناصر فرقة مكافحة العصابات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة وجدة، مساء يوم أمس الجمعة 26 غشت الجاري، من توقيف شخص من ذوي السوابق القضائية من مواليد 1992 متلبسا بحيازة وترويج الاقراص الطبية المهلوسة.

المعطيات الأولية للتحريات، بينت ان المعني بالأمر يشكل موضوع أبحاث على الصعيد الوطني من أجل تكوين عصابة إجرامية تتعاطى لسرقة الدراجات النارية والتزوير واستعماله وشراء المسروق وخيانة الأمانة.

فيما اسفرت عمليات التفتيش التي اجريت في إطار نفس القضية من حجز مجموعة قطع واكسسوارات مختلفة واقفال دراجات نارية مسروقة، وما مجموعه 60 قرصا طبيا مهلوسا نوع ريفوتريل 2 ملغ، و 8 اقراص نوع إيركا، وقنينة غاز مسيل للدموع، وسكين كبير الحجم، وهاتف نقال فضلا عن مبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات نشاطه المحظور.

وقد تم إخضاع المشتبه فيه لتدابير الحراسة النظرية لذمة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.

وتندرج هذه القضية في إطار المجهودات الأمنية المتواصلة التي تبذلها عناصر الأمن الوطني لإيقاف المبحوث عنهم من أجل الاشتباه في تورطهم في قضايا الجرائم الماسة بالأشخاص والممتلكات وترويج المنبهات والمؤثرات العقلية.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0