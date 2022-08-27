وجدة.. توقيف ثلاثيني متورط بحيازة وترويج الأقراص المهلوسة

2022-08-27 / 09:31
18
هبة بريس : وجدة

تمكنت عناصر فرقة مكافحة العصابات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة وجدة، مساء يوم أمس الجمعة 26 غشت الجاري، من توقيف شخص من ذوي السوابق القضائية من مواليد 1992 متلبسا بحيازة وترويج الاقراص الطبية المهلوسة.

المعطيات الأولية للتحريات، بينت ان المعني بالأمر يشكل موضوع أبحاث على الصعيد الوطني من أجل تكوين عصابة إجرامية تتعاطى لسرقة الدراجات النارية والتزوير واستعماله وشراء المسروق وخيانة الأمانة.

فيما اسفرت عمليات التفتيش التي اجريت في إطار نفس القضية من حجز مجموعة قطع واكسسوارات مختلفة واقفال دراجات نارية مسروقة، وما مجموعه 60 قرصا طبيا مهلوسا نوع ريفوتريل 2 ملغ، و 8 اقراص نوع إيركا، وقنينة غاز مسيل للدموع، وسكين كبير الحجم، وهاتف نقال فضلا عن مبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات نشاطه المحظور.

وقد تم إخضاع المشتبه فيه لتدابير الحراسة النظرية لذمة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.

وتندرج هذه القضية في إطار المجهودات الأمنية المتواصلة التي تبذلها عناصر الأمن الوطني لإيقاف المبحوث عنهم من أجل الاشتباه في تورطهم في قضايا الجرائم الماسة بالأشخاص والممتلكات وترويج المنبهات والمؤثرات العقلية.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of ضمنهم موظفي أمن.. إحالة 5 أشخاص على النيابة العامة بتهم الارتشاء والابتزاز

ضمنهم موظفي أمن.. إحالة 5 أشخاص على النيابة العامة…

2022-08-27 / 13:29
Photo of حجز كمية مغشوشة من زيت الزيتون بقلعة السراغنة

حجز كمية مغشوشة من زيت الزيتون بقلعة السراغنة

2022-08-27 / 12:35
Photo of نهاية العطلة الصيفية.. “الأوطوروت” تدعو السائقين الى تنظيم تنقلاتهم

نهاية العطلة الصيفية.. “الأوطوروت” تدعو السائقين الى تنظيم تنقلاتهم

2022-08-27 / 10:08
Photo of طقس السبت.. انخفاض درجات الحرارة بعدد من المناطق

طقس السبت.. انخفاض درجات الحرارة بعدد من المناطق

2022-08-27 / 09:11
Photo of فرق مكافحة النيران بإفران تتمكن من محاصرة الحريق الغابوي

فرق مكافحة النيران بإفران تتمكن من محاصرة الحريق الغابوي

2022-08-26 / 23:51
Photo of بعد مقال هبة بريس…سلطات سطات توقف نزيف مياه الشرب بجماعة اكدانة

بعد مقال هبة بريس…سلطات سطات توقف نزيف مياه الشرب…

2022-08-26 / 23:09
Photo of فاعلة جمعوية من العيون ل هبة بريس” إستقبال غالي من طرف رئيس تونس عمل عدائي تجاه المغرب ومخطط له

فاعلة جمعوية من العيون ل هبة بريس” إستقبال غالي…

2022-08-26 / 21:59
Photo of تطوان ..تنسيق بين الامن والديستي يطيح بمروجي كوكايين

تطوان ..تنسيق بين الامن والديستي يطيح بمروجي كوكايين

2022-08-26 / 20:40
Photo of سرقة علامة”قف”….كم من “قف” عرقلت عجلة التنمية

سرقة علامة”قف”….كم من “قف” عرقلت عجلة التنمية

2022-08-26 / 20:31
Photo of إعطاء انطلاقة أشغال إحداث القطب الفلاحي للوكوس بإقليم العرائش

إعطاء انطلاقة أشغال إحداث القطب الفلاحي للوكوس بإقليم العرائش

2022-08-26 / 19:40

‫18 تعليقات

  1. يجب على الإدراة العامة للأمن الوطني ان تقوم بحملة واسعة الاعتقالات اصحاب المخدرات واللصوص والشركات الإجرامية لوضع حد لهذا التسيب..

  3. تحية لرجال الامن على عملهم المخلص ونتمنى تكثيف الجهود من أجل إيقاف مبحوثين اخرين والمزيد منهم..

  5. لماذا لا تسرد علينا ملفات الفساد و ملفات رخص صيد أعالي البحار لماذا لا تفتح ملفات استيراد البترول..

  7. اين مسؤولية الدولة ومؤسساتها وسهرها على ابناء هدا الوطن تقصير وانفلات أمني في هذا المجال ..

  8. كل أفراد الشعب المغربي يعرفون مكان ترويج المخدرات إلا السلطات الأمنية فهي تجعل ذالك ..

  9. هذه سياسة الحكومة للتظليل وتحويل الأنظار عن التسيير الكارثي والهاء الشعب والضحك على الذقون..

  10. الاوضاع الاجتماعية المزرية انعدام فرص الشغل والبطالة المرتفعة ومن بينها الضياع و انعدام مستقبل الشباب..

  12. نتمنى انعدام هاته الحشرات الضارة التي تشكل خطرا كبيرا على المجتمع ومعاقبتها قانونيا..

  14. على الدولة ايجاد حلول لما يقع في المغرب والصورة المسيئة التي يعطونها تجار المخدرات لبلدنا وان تتصدى لهم ..

  15. المخدرات انتشرت في جميع المدن المغربية وبسببها كثر الاجرام وانعدمت الرحمة ..

  17. يجب استخدام السلاح للقضاء على المشرملين والجانحين وأصحاب المخدرات وكل من لم يمتثل لاوامر الشرطة..

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق