بنعبد الله: استقبال قيس سعيد لزعيم الجمهورية الوهمية “سلوك عدائي خطير ومرفوض”

هبة بريس - الرباط

علق الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، نبيل بنعبد الله، على إقدام الرئيس التونسي قيس سعيد على استقبال زعيم الجمهورية الوهمية ابراهيم غالي، أمس الجمعة، على هامش مشاركته في قمة تيكاد8.

وقال بنعبد الله في تدوينة نشرها على حسابه بموقع “فيسبوك”: “نُدين، بشدة، الخطوة الحمقاء التي أقدم عليها الرئيسُ التونسي، باستقباله للرئيس المزعوم للجمهورية الوهمية، في سلوكٍ عدائي، خطير ومرفوض، يَخْـــرِقُ بشكلٍ بليغ العلاقات التقليدية المتميزة والمتينة التي لطالما ربطت تونس والمغرب وشعبيهما منذ ما قبل الاستقلال.”

واعتبر بنعبد الله، أن سلوك الرئيس التونسي، “أخرق يجسد مساساً سافراً بالوحدة الترابية للمملكة المغربية وبالمشاعر الوطنية لكافة الشعب المغربي، وسيكون له عواقب وخيمة على العلاقات بين البلدين.”

وأضاف الأمين العام لحزب “الكتاب”، أن هذا التصرف الأرعن للرئيس التونسي يُشكل حَلَقةً أخرى في مسار الانحراف الشعبوي الذي أدخل إليه تونس، في معاكَسةٍ تامة للتطلعات الديموقراطية القوية التي عبر عنها الشعب التونسي أثناء الربيع العربي، مسترسلا أنه من الواضح أنَّ الرئيس التونسي اتخذ هذا القرار، وأرفقه بأشكال بروتوكولية زائدة وموغلة في الاستفزاز، خاضِعاً في ذلك لتأثيراتِ بلدٍ جار كَسَرَ، بمعاداته الممنهجة للمصالح الوطنية لبلادنا منذ عقود، طموحاتِ شعوب المغرب الكبير نحو الوحدة والتكامل.

وختم بنعبد الله تدوينته بالتأكيد، “لا يسعنا، في حزب التقدم والاشتراكية، سوى أن نساند المواقف والإجراءات التي اتخذتها المملكة المغربية، وستتخذها، دفاعاً عن وحدتنا الترابية وسيادة بلادنا.”

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