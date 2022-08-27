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طقس السبت.. انخفاض درجات الحرارة بعدد من المناطق

2022-08-27 / 09:11
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم السبت، أن تتشكل كتل ضبابية أو ضباب محلي بالواجهة المتوسطية، والسهول الأطلسية والشمال الغربي للأقاليم الجنوبية، مع تمركز خلايا رعدية مرفوقة بقطرات أو زخات مطرية مصحوبة برياح قوية محليا بالأطلس والمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي والريف والسايس وشرق الواجهة المتوسطية.

وستكون السماء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا بالمناطق الغربية المجاورة للأطلس مع نزول قطرات متفرقة محليا، وهبوب رياح رملية بالمناطق الجنوبية والجنوب الشرقي.

كما يرتقب تسجيل هبات رياح محليا قوية نوعا ما فوق الأقاليم الجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 13 و20 درجة بمرتفعات الأطلس والريف الغربي، وما بين 25 و32 درجة بسهول تادلة، والمنطقة الشرقية، وداخل منطقة سوس، وما بين 26 و31 درجة بالجنوب الشرقي للمملكة وبجنوب وشرق الأقاليم الجنوبية والجنوب الشرقي، وستكون ما بين 18 و25 درجة عموما فيما تبقى من أرجاء المملكة.

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