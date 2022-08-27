تونس تستدعي سفيرها بالمغرب وتؤكد محافظتها على “العلاقات الأخوية”

2022-08-27 / 02:53
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هبة بريس – الرباط

 

أعربت تونس عبر بلاغ صدر قبل قليل عن “استغرابها الشديد ممّا ورد في بيان المملكة المغربية من تحامل غير مقبول على الجمهورية التونسية ومغالطات بشأن مشاركة ما أسمته ب ” وفد الجمهورية العربية الصحراوية” في ندوة طوكيو الدولية للتنمية في إفريقيا التي تحتضنها بلادنا يومي 27و28 اوت 2022.

 

 

وقال البيان الصحفي أن وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج توضّح على أن تونس حافظت على حيادها التام في قضية الصحراء الغربية التزاما بالشرعية الدولية، وهو موقف ثابت لن يتغير إلى أن تجد الأطراف المعنية حلاّ سلميا يرتضيه الجميع،  كما أنها تَلتزم بقرارات الأمم المتحدة، فإنّها مُلتزمة أيضا بقرارات الاتحاد الإفريقي التي تعدّ بلادنا أحد مؤسّسيه.

 

وأضاف البيان أنه وفي هذا السياق، يجدر التوضيح بأنه خلافا لما ورد في البيان المغربي، فقد قام الاتحاد الإفريقي في مرحلة أولى بصفته مشاركا رئيسيا في تنظيم ندوة طوكيو الدولية بتعميم مذكّرة يدعو فيها كافة أعضاء الاتحاد الإفريقي بما فيهم الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية للمشاركة في فعاليات قمة تيكاد-8 بتونس. كما وجّه رئيس المفوضية الإفريقية، في مرحلة ثانية دعوة فردية مباشرة للجمهورية الصحراوية لحضور القمة. على حد تعبير البلاغ.

 

واسترسل البيان :” وتأتي هاتان الدعوتان تنفيذا لقرارات المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي في اجتماعه المنعقد بلوزاكا/ زمبيا يومي 14 و15 جويلية 2022 -بحضور الوفد المغربي- حيث أكّد القرار على ضرورة دعوة كافة أعضاء الاتحاد الإفريقي للمشاركة في قمة تيكاد-8″.

 

 

وزاد البيان، “وإذ تؤكد تونس حرصها على المحافظة على علاقاتها الودية والأخوية والتاريخية العريقة التي تجمعها بالشعب المغربي، فإنها ترفض رفضا قاطعا ما تضمنه البيان المغربي من عبارات تتهم بلادنا باتخاذ موقف عدواني تجاه المغرب ويضر بالمصالح المغربية”.

 

 

وختم البلاغ على أن تونس تشدد انطلاقا من ثوابت سياستها الخارجية، على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول واحترام خياراتها، فإنها تؤكد أيضا على رفضها التدخل في شؤونها الداخلية وعلى سيادة قرارها الوطني، وعلى هذا الأساس فقد قررت تونس دعوة سفيرها بالرباط حالا للتشاور .

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‫28 تعليقات

  1. اللهم اكفنيهم بما شئت وكيف شئت انك على ماتشاء قدير وحسبنا الله ونعم الوكيل..

  2. الصحراء مغربية بالاوراق الثبوتية وبالخرائط التاريخية ولا تحتاج لاعتراف من احد

  4. يجب قطع العلاقة مع تونس ان لم تخرج بتصريح واضح سبب استقبالها العصابة البوليساريو..

  5. المغرب وضع شرطا اساسيا لأجل علاقات واضحة و شفافة، و يجب تنفيذه على أرض الواقع ، و جلالة الملك محمد السادس كان واضحا و حكيما في نهجه : إما معنا او ضدنا.تونس تحتاج المغرب ايما حاجة و النفاق مع المغرب في فضيته المقدسة غير مقبول.

  6. باركة من الدواء الاحمر يجب نمر لمرحلت العين بالعين .قطع العلاقات التجارية مع عدونا وعدو وحدة اراضينا.

  7. علماالجمهورية الوهمية وضع إلى جانب علم تونس أثناء اجتماع الوفدين عن ماذا يدل ذلك . ضربة قاضية لاتحاد المغرب العربي مرة أخرى

  8. النفاق السياسي.
    تونس دولة منافقة ويجب التعامل معها بالمثل مثلها مثل موريتانيا.
    اما معنا أو ضدنا

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