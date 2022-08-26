عزيز اخنوش

التجمع الوطني للأحرار : استقبال قيس سعيد لزعيم الكيان الوهمي اصطفاف مع أعداء المملكة

2022-08-26 / 23:19
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هبة بريس - الرباط

عبر حزب التجمع الوطني للأحرار عن استنكاره البالغ من الخطوة العدائية التي أقدم عليها الرئيس التونسي قيس سعيد و المتمثلة في استقبال زعيم الكيان الوهمي.

واوضح حزب التجمع الوطني للاحرار في بيان له ان هذا الفعل العدائي غير المسبوق الموجه ضد بلادنا ووحدته الترابية، يؤكد بالملموس مسلسل التهور الذي أدخل فيه قيس سعيد للأسف الشقيقة تونس عبر اتخاد قرارات مجانية مفرطة في العداء للدول الصديقة لن تفيد الشعب التونسي في شيء.

واضاف البيان :”فالنظام التونسي، عبر هذه الخطوة المتهورة وغير محسوبة العواقب، يصطف اليوم مع أعداء المملكة، وداعمي الميولات الانفصالية في المنطقة مما من شأنه أن يزيد من هوة الخلافات الإقليمية بشكل خطير، ويؤثر على استقرار المنطقة التي تتوق شعوبها إلى تحقيق الاستقرار وتكريس الديموقراطية. ”

واعتبر بيان حزب التجمع الوطني للاحرار إن ما أقدم عليه قيس سعيد لا يمكن إلا أن يؤكد مسلسل التمادي في التصرفات المعادية للمصالح العليا للمملكة وتخطي كل أعراف الأخوة وحسن الجوار.

وفي هذا الإطار، يؤكد التجمع الوطني للأحرار استنكاره الشديد لهذا العمل العدائي الأحادي الجانب الذي أثار للأسف غضب كل مكونات الأمة المغربية، ويعبر عن عمق الشرخ الذي رسمه النظام التونسي في مشروع المغرب الكبير إثر تخطيه لكل أعراف الأخوة وحسن الجوار.

إن التجمع الوطني للأحرار إذ يستنكر بشدة هذا السلوك الاستفزازي فإنه يستحضر بكل قوة متانة، وعمق أواصر الأخوة بين الشعبين الشقيقين اللذين يعتزان بعمق روابطهما التاريخية ويؤمنان بوحدة مصيرهما.

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‫3 تعليقات

  1. اصطفاف ليس له تأثير على وحدتنا الترابية ومكانة المغرب المهمة بين الدول لأنه تلاحم بين دولتين لم تستطيعا حتى حل مشاكلها الداخلية .

  2. خطوة غير ثابتة خطتها تونس ستكون لها عواقب وخيمة على علاقة البلدين.

  3. على المغرب الرد بكل الطرق المتاحة على خطوة تونس المعادية ضد قضية المغرب الأولى وهي قضية وحدتنا الترابية.

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