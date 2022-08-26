الاتحاد الاشتراكي : قرار سعيد انقلاب خطير ومرفوض بالمطلق

هبة بريس - الرباط

ندد الفريق الاشتراكي بمجلس النواب في بيان أصدره مساء اليوم الجمعة، التصرف الأرعن والقرار العدواني للرئيس التونسي قيش سعيد باستقباله لزعيم الجبهة الانفصالية .

وأضاف البيان انه، “بكامل الأسف، سيكون لهذا القرار الطائش تداعيات سلبية على راهن ومستقبل المنطقة المغاربية، سيتسبب في الإضرار بالمصالح المشتركة وعلى رأسها مصالح التونسيين أنفسهم”.

وأردف بيان الفريق الاشتراكي ان“هذا القرار شاذ ومرفوض بالمطلق”، وسجل أنه “سلوك انعزالي لم يستطع استيعاب الدينامية القوية التي انخرطت فيها المملكة المغربية بقيادة الملك محمد السادس في اتجاه الإقرار الدولي النهائي بمغربية الصحراء.

وقررت المملكة المغربية ، استدعاء سفيرها بتونس ، حسن طارق ، للتشاور بعد استقبال الرئيس التونسي قيس سعيد لزعيم الجبهة الانفصالية ( البوليساريو ) ابراهيم غالي ، على هامش قمة طوكيو للتنمية في إفريقيا “تيكاد 8”، التي تحتضنها تونس يومي 27 و28 غشت الجاري.

وعبرت المملكة المغربية ، عبر وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي ، انه بعد أن تضاعفت المواقف والتصرفات السلبية في الآونة الأخيرة تجاه المملكة المغربية ومصالحها العليا، فإن موقف تونس في إطار عملية التيكاد (منتدى التعاون الياباني الأفريقي) يؤكد عداءه الصارخ للممملكة .

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