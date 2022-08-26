گلميم : اعتقال مشتبه به في حرائق واحة تغجيجت ومطالب بتعميق التحقيقات

ع اللطيف بركة : هبة بريس

أوقفت عناصر الدرك الملكي بتغجيجت بإقليم كلميم، بعد زوال اليوم الجمعة ، مشتبه به في إشعال حرائق واحة تغجيحت.

وكانت واحة تغجيحت شهدت زوال اليوم الجمعة 25 غشت الجاري، إندلاع حريق في أشجار نخيل دوار دودرار تكموت بواحة تغجيحت، وقبلها بأسابيع حرائق في أماكن متفرقة في نفس المنطقة.

ويتعلق الأمر بأحد أبناء المنطقة معروف بالاتجار في مسكر الماحيا يلجأ إلى ضيعات الواحة لإعداد مسكر الماحيا علاوة على إتجاره في الكثير من الممنوعات.

وتم إخضاع الموقوف المشتبه فيه تدابير الحراسة النظرية وهو في حالة سكر.

وكانت ساكنة المنطقة عبر بيانات الهيئات الحزبية والحقوقية والجمعوية بالمنطقة، تأمل أن تتجند عناصر الدرك الملكي ومصالح النيابة العامة بمحاكم گلميم من أجل الوصول إلى الجاني أو الجناة، وحملت مسؤولية كشف المتورطين للعناصر الأمنية بالمنطقة بدون جدوى، لا سيما وأن المنطقة المحدودة مجاليا وبشريا يقتضي كشف المتورطين في حينه بدلا من الواقع الحالي الذي يسجل حرائق كثيرة وإخفاق العناصر الأمنية في الوصول إلى الجناة.

وتأمل فعاليات المنطقة أن يعمق الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بكلميم تحقيقاته ومساءلة المتورط الذي تم إيقافه بناء على شبهات متعددة ، خصوصا أن المتهم يدعي نفوذه بالمنطقة كأكبر مروج للممنوعات .

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