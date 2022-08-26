العثماني : تونس لم تعد صديقة ومسيرة تثبيت الحق المغربي ماضية

هبة بريس - الرباط

قال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة السابق، في تغريدة له، أن “تونس‬ لم تعد صديقة كما كانت، باستقبال رئيسها لزعيم الانفصاليين بمناسبة انعقاد قمة إفريقيا-اليابان، وبجواره علم الانفصال”.

وأضاف العثماني ان“قيس سعيد استقبل زعيم الاتفصاليين ضدا على موقف اليابان‬ وعن المتعارف عليه في القمم السابقة”.

وتابع، “من العار أن يطعنك الأخ في ظهرك”، مشددا على أن “مسيرة تثبيت الحق المغربي ماضية لا توقفها مثل هذه الأمور”.

وقررت المملكة المغربية ، استدعاء سفيرها بتونس ، حسن طارق ، للتشاور بعد استقبال الرئيس التونسي قيس سعيد لزعيم الجبهة الانفصالية ( البوليساريو ) ابراهيم غالي ، على هامش قمة طوكيو للتنمية في إفريقيا “تيكاد 8”، التي تحتضنها تونس يومي 27 و28 غشت الجاري.

وعبرت المملكة المغربية ، عبر وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي ، انه بعد أن تضاعفت المواقف والتصرفات السلبية في الآونة الأخيرة تجاه المملكة المغربية ومصالحها العليا، فإن موقف تونس في إطار عملية التيكاد (منتدى التعاون الياباني الأفريقي) يؤكد عداءه الصارخ للممملكة.

واضاف بلاغ وزارة الخارجية المغربية ، انه في الواقع ، قررت تونس ، خلافا لنصيحة اليابان وفي انتهاك لعملية الإعداد والقواعد المعمول بها، من جانب واحد دعوة الكيان الانفصالي.

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