البقالي يفوز بسباق 3000م موانع بملتقى لوزان الماسي
هبة بريس - الرياضة
احتل البطل المغربي الأولمبي والعالمي سفيان البقالي، المركز الأول في سباق 3000 متر موانع، بملتقى لوزان ضمن الدوري الماسي لألعاب القوى 2022.
وتمكن سفيان البقالي من قطع مسافة 3000 متر موانع، في 8 دقائق وثانيتين و45 جزء من المائة، محققا فوزه الخامس في السباق الخامس هذا الموسم، علما أن صاحب ذهبية بطولة العالم، سيخوض سباق نهائي الدوري الماسي بعد أسبوعين.
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8 تعليقات
أنا كنظن الى حاول البقالي الجمع بين 3000و 1500متر غادي ينهي سيطرت النرويجي على 1500!!
النجمة الوحيدة المضيئة في العاب القوى المغربية تبارك الله
بالنظر لافضل رقم للبقالي 7:58:15 فهو لايزال بعيد عن الرقم القياسي العالمي لستيفان شيرونو 7:53:63, فرق 5 ثواني يبدو صعب النزول عليه بالنسبة للبقالي.
أيقونة ألعاب القوى المغربية و قدوة الشباب و بطل العالم والأولمبباد
اللهم بارك مزيد من التألق سفيان 💪🏻🇲🇦🥇
على سفيان البقالي أن يستعد جيداً للدوري الماسي و يقوم بدراسة الأطر الإدارية و التدريبية..
أسطورة حية لألعاب القوى المغربية قد يمثل بادرة احيائها حتى بعد اعتزاله اللعب
كان يمني النفس في النزول على توقيت 7:58 لكن عدم مشاركة اهم منافسين حال دون ذلك
أيقونة ألعاب القوى المغربية و قدوة الشباب و بطل العالم والأولمبباد
اللهم بارك مزيد من التألق سفيان
هنيئا لك بهذا الفوز ونتمنى لك تحقيق مزيد من الألقاب في مشوارك الرياضي.