البقالي يفوز بسباق 3000م موانع بملتقى لوزان الماسي

هبة بريس - الرياضة

احتل البطل المغربي الأولمبي والعالمي سفيان البقالي، المركز الأول في سباق 3000 متر موانع، بملتقى لوزان ضمن الدوري الماسي لألعاب القوى 2022.

وتمكن سفيان البقالي من قطع مسافة 3000 متر موانع، في 8 دقائق وثانيتين و45 جزء من المائة، محققا فوزه الخامس في السباق الخامس هذا الموسم، علما أن صاحب ذهبية بطولة العالم، سيخوض سباق نهائي الدوري الماسي بعد أسبوعين.

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