تونس تسقط في قبضة إبتزاز سياسي واقتصادي وأمني لجنرالات الجزائر

2022-08-26 / 22:30
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

سقط الرئيس التونسي ” قيس سعيد ” عشية اليوم بمجرد إعلان قصر قرطاج إستقبال سجان سكان المخيمات و تاجر المساعدات الإنسانية” إبن بطوش” في قبضة جنرالات الجزائر وهل هناك كواليس طبعت زيارة ” مكرون ” للمنطقة قبل يومين حول الانزياح التونسي ؟؟ .

بوادر الأزمة بين قصر قرطاج والرباط ، بدأت معالمه تظهر بعد إمتناع تونس في سنة 2021، عن التصويت لصالح قرار مجلس الأمن الدولي بشأن تمديد عمل بعثة “المينورسو” لمدة سنة إضافية، الأمر الذي ربطه متتبعو ملف الصحراء بالتقارب السياسي بين “قصر المرادية” و”قصر قرطاج” في الفترة الأخيرة و”رضوخ” تونس للنظام الجزائري.

هذا وبإستقيال تونس ل ” إبن بطوش ” يكون قصر قرطاج قد خسر سياسة الحياد التقليدي في ملف الصحراء المغربية ويعلن عن تقاربه السياسي مع الجزائر، وهي المرة الأولى في التاريخ السياسي التونسي خلال العقود الماضية، الأمر الذي رده البعض إلى المباحثات الأمنية والاقتصادية التي جمعت بين الطرفين خلال السنة الماضية.

الموقف التونسي ليس بجديد، بل كانت بواده خلال نهاية السنة الماضية، بعد إمتناعها عن التصويت، وهو ما جاء مخيبا ومفاجئا للصوت العربي والإفريقي الذي تمثله تونس داخل مجلس الأمن الدولي بخصوص القرار 2602 حول الصحراء، وهو ما يعكس حدة الارتباك السياسي والدبلوماسي داخل القيادة التونسية الحالية”.

ويرى خبراء أن إنزلاق الموقف التونسي خلال قرابة 10 أشهر ، ليس له مسوغ موضوعي يحمل تونس على مخالفة الإجماع العربي والإسلامي والإفريقي وحتى الدولي، غير إذعانها لنظام العسكر الجزائري الذي قد يقدم على معاقبتها وهي في عز أزمتها السياسية الداخلية”.

ويرى مراقبون أن “الهواجس الأمنية والاقتصادية والتدخل الجزائري في الشأن الداخلي لتونس، هي الاعتبارات التي وجهت الموقف الدبلوماسي التونسي للانجرار نحو استقبال زعيم الجبهة الوهمية.

ومما قطع الشك باليقين ان امتناع تصويت تونس على القرار الاممي، قابله مباشرة فتح الجزائر لعلاقتها الاقتصادية مع قصر قرطاج، زاده إستقبال قيس ل ” إبن بطوش” اليوم بالعاصمة تونس، خضوع حكومة قيس سعيد لابتزاز اقتصادي وسياسي وأمني جزائري، ترتب عنه خروجها عن الإجماع الدولي .

لكن السؤال الذي يفرض نفسه اليوم، هل لزيارة مكرون للجزائر ، علاقة بإستقبال قيس لإبن بطوش، وهل التحرك الفرنسي بالمنطقة، له علاقة بالموقف المغربي بازدواجية المواقف للشريك الاستراتيجي والتاريخي للمغرب حول صحراءه ؟؟؟.

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