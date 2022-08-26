قيس وزعيم الانفصاليين…عندما يتشبت غريق بغريق

محمد منفلوطي_ هبة بريس

ادعى أنه أستاذ للقانون الدستوري بالشقيقة تونس، لكنه سرعان ما ركب على موجة التغيير فكان أول من انقلب على دستورها وشرعيتها، ليؤسس لنفسه مسارا سياسيا رغما على أنوف التونسيين والتونسيات…

حكاية قيس سعيد هذا الذي وضع نفسه في مأزق سياسي وهو يستقبل زعيم الانفصاليين، لحضور قمة تنموية يابانية حول إفريقيا تستضيفها تونس مطلع الأسبوع، ضمن قرار ارتجالي وعمل خطير وغير مسبوق يسيء بشكل مباشر إلى مشاعر الشعب المغربي وقواه الحية كما وصف ذلك بلاغ وزارة الخارجية المغربية.

حال قيس سعيد، وهو يستقبل زعيم الانفصاليين، يثير الشفقة، وكأن الرجل ضاقت به السبل، ولم يجد أمامه سوى التعلق بقشة يابسة وورقة محروقة دوليا، مجسدا بذلك المقولة الخالدة “تشبت غريق بغريق”.

ماذا يريد الرجل من هذا الظهور المخزي الذي يضرب في العمق نبل العلاقة المغربية التي كانت تجمع بين الشعبين الشقيقين، بطعم الأخوة الصادقة، كيف لهذا الرجل الذي اعتبر نفسه رجل قانون، أن ينسى أو يتناسى موقف المغرب في زمن الأزمة الصحية والسياسية التي مرت بها الشقيقة تونس…

كيف نسي هذا الرجل أو تناسى موقف المغرب مع الشقيقة تونس وهي تعيش أتعس لحظاتها بعد الاطاحة بنظام بن علي حينها كانت الشوارع تغلي اضطرابا وفوضى، وعلى الرغم من ذلك، كان لجلالة الملك محمد السادس موقف مشرف حينها قام بزيارة لأحد شوارعها وأخذ صورا مع أبنائها لطمأنتهم في مشهد سيبقى خالدا في أذهان كل تونسي شريف..

ماذا يريد قيس من هذا الظهور وهو يستقبل شرذمة زعيم الانفصاليين ممن يحتجزون اخواننا الصحراويين بمخيمات العار ظلما وقسرا…

كان حريا، بقيس، وهو يعانق زعيم الانفصاليين وشرذمة البوليساريو، أن ينأى بنفسه من هذه الاطلالة الباهتة التي تسبء لدولة تونس الشقيقة وتاريخها المشرف، وهو الذي صنع لنفسه مسارا سياسيا على المقاس يتيح له البقاء على كرسي الحكم متى يشاء وكيف يشاء…

موقف مخزي، جعل المغرب، يسارع إلى استدعاء سفيره من هناك للتشاور، منددا بهذا الموقف الذي اعتبره بمثابة الطعنة من الظهر..

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